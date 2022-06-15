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Павлік та Репяхова відсвяткували перший день народження сина: милі фото

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Середа 15 червня 2022 12:52
Павлік та Репяхова відсвяткували перший день народження сина: милі фото Віктор Павлік і Катерина Репяхова з сином (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Марина Настевич

Син українського співака Віктора Павліка та його дружини, а за сумісництвом і концертного директора Катерини Репяхової святкує перший день народження - 15 червня хлопчикові виповнився рік.

Щасливі батьки зворушливо привітали малюка Михайла в Instagram, а також показали яскраві кадри зі свята, яке влаштували в Івано-Франківську.

Сімейство зупинилося в одному з готелів міста. Вони прикрасили кімнату величезними кулями білого і золотистого кольору, а також кулькою у вигляді ведмедя - це відсилання до імені синочка.

Крім того, всі троє красиво вбралися в білосніжно-бежевих тонах - в таких же відтінках витриманий і інтер'єр приміщення. Іменинник Міша був у білій сорочці, світло-бежевих брюках і такого ж кольору жилеті, а також з краваткою-метеликом.

Віктор і Катерина теж одяглися в біле і зробили багато милих знімків.

Павлік та Репяхова відсвяткували перший день народження сина: милі фотоПавлік та Репяхова відсвяткували перший день народження сина: милі фотоПавлік та Репяхова відсвяткували перший день народження сина: милі фотоПавлік та Репяхова відсвяткували перший день народження сина: милі фотоПавлік та Репяхова відсвяткували перший день народження сина: милі фотоПавлік та Репяхова відсвяткували перший день народження сина: милі фото

Віктор Павлік зворушливо привітав сина з першим днем народження (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Коханий мій синочок, Михасику, Богом посланий янгол, з днем народження тебе, любий! Ми тебе з мамою дуже любимо! Щоб ти був здоровий і щасливий! Хай Господь тебе оберігає! Нам 1 рочок!" - привітав сина Павлик, для якого Михайло став четвертою дитиною.

Його молода дружина теж ніжно звернулася до малюка.

"Моє життя, мій найкращий. Мій ніжний, ласкавий, а іноді такий наполегливий син. Я тебе дуже люблю! Завдяки тобі, я знаю, що таке безумовна любов до кожної клітинки, до самої глибини мого серця. Моя любов до тебе більше, ніж Всесвіт... і я проведу тебе через все дитинство найщасливішим хлопчиком. Обіцяю", - зворушливо написала Репяхова.

Павлік та Репяхова відсвяткували перший день народження сина: милі фотоПавлік та Репяхова відсвяткували перший день народження сина: милі фотоПавлік та Репяхова відсвяткували перший день народження сина: милі фотоПавлік та Репяхова відсвяткували перший день народження сина: милі фотоПавлік та Репяхова відсвяткували перший день народження сина: милі фотоПавлік та Репяхова відсвяткували перший день народження сина: милі фото

Катерина Репяхова розчулила кадрами з дня народження синочка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Показали вони і торт для синочка, прикрашений фігуркою ведмедика.

Шанувальники пари приєдналися до привітань і відзначили в коментарях, що Михасик росте просто копією свого зоряного тата.

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік з дружиною і сином влаштували яскравий фотосет у вишиванках і заявили, що "пишаються бути українцями".

Ми також розповідали про те, що ведуча Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з дітьми.

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