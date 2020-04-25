Репресії замість карантину: в ООН зробили гучну заяву

Карантин у всьому світі через пандемію коронавіруса призвів до численних порушень прав людини. Таку думку висловив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він вважає, що непропорційна реакція на пандемію була зафіксована в країнах на різних континентах.

Антоніу Гутерріш заявив, що пандемія не повинна використовуватися як привід для нехтування окремих прав людини. Про це повідомляє газета The Guardian.

Також генеральний секретар ООН назвав країни, де уряд здійснив непропорційну реакцію: Китай, Індія, Угорщина, Туреччина і Південна Африка. Він зазначив, що обмеження свободи пересування на час пандемії є розумним, однак сказав, що цей захід необхідно комбінувати з ефективним тестуванням та індивідуальним карантином для заражених.

Також в ООН з'явилася заява, що через боротьбу з фейковими новинами про коронавірус у багатьох країнах репресують журналістів, лікарів і представників опозиції.

"Зусилля по боротьбі з недостовірною інформацією та дезінформацією можуть вилитися в усвідомлену чи неусвідомлену цензуру, що підриває довіру", - йдеться в спеціальній доповіді ООН.

Також він додав, що урядам країн необхідно поліпшити політику відкритості та максимально доступно пояснювати населенню всі свої дії по боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, що у світі вже у 2,8 млн осіб діагностували коронавірус.

Також раніше ми писали, що уряд опублікувало план виходу з карантину.