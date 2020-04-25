Українців не пустять на батьківщину до 11 травня: з'явилася заява

В'їзд в Україну закрили до 11 травня (колаж: РБК-Україна)

В'їзд в Україну буде закритий до 11 травня

В'їзд в Україну закритий до 11 травня через карантин, запроваджений через епідемію коронавіруса. Кабмін продовжив обмеження для тих українців, які перебувають за межами України. Відповідне розпорядження з'явилося 24 квітня. Причиною тому є запобігання розповсюдження на території України коронавірусної інфекції, йдеться у тексті розпорядження.

Розпорядження №439-р було опубліковано на Урядовому порталі.

"Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 № 287" Про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямованого на запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, замінивши у тексті розпорядження слова та цифри "до 24 квітня 2020" словами "до 11 травня 2020", - йдеться в документі.

Також повідомляється, що з 1 по 22 квітня в Україну приїхало близько 138 тисяч українців і 32 тисячі іноземців. При цьому країну покинуло 54 тисячі співгромадян і 36 тисяч іноземців.

У співвідношенні з показниками у березні, кількість українців, які щодня прибувають, скоротилася в 8,7 разів, іноземців - більше ніж у 17 разів. Кількість виїжджаючих українців зменшилася на 18,7 разів, іноземців - у 8,4 раза.

Також раніше ми писали, що уряд опублікував план виходу з карантину.

Нагадаємо, що раніше доктор Комаровський розповів, коли скасують карантин в Україні.