Коли в Україні відкриють парки, перукарські та метро: план виходу з карантину

Знімати карантинні обмеження в Україні будуть в 5 етапів
План виходу з карантину Кабмін презентував 24 квітня. Згідно з цим документом, обмеження в країні будуть знімати в п'ять етапів. Докладніше про те, коли і при яких умовах в Україні дозволять ходити в парки, відкриють перукарні, ресторани і запустять метро - в матеріалі РБК-Україна.
План виходу з карантину: 5 етапів
Кабінет міністрів представив план виходу України з карантину. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, його реалізація може початися вже з 11 травня. Однак умовою для цього є сприятлива епідемічна ситуація в країні.
"Урядова дорожня карта виходу з карантину дозволить зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність", - заявив глава уряду.
Кожен з етапів має певні умови їх реалізації, а також залежить від динаміки розповсюдження COVID-19.
Перший етап - контроль над поширенням
Умови - кількість нових виявлених випадків інфікування протягом 10 днів не росте або знаходиться в межах 5% щодня.
Що дозволять:
відвідувати парки, сквери, лісосмуги, прибережні зони відпочинку (крім дитячих майданчиків);
відновлять роботу частина об'єктів індустрії краси;
можна буде тренуватися в командних видах спорту;
дозволяється торгівля непродовольчими товарами;
кав'ярні зможуть обслуговувати клієнтів на винос;
відновлять роботу автомийки, велопрокати і веломагазини;
дозволяється робота нотаріусів, адвокатів та аудиторів
Другий етап - зменшення випадків інфікування
Умови - кількість зафіксованих нових випадків зараження йде на спад протягом 10 днів. Кількість тих, хто одужав кожен день стабільний або зростає.
Що дозволять:
побутове обслуговування населення;
випускні класи відновлять навчання в школах, початок підготовки до ЗНО;
закладу громадського харчування зможуть обслуговувати клієнтів на винос;
зможуть почати роботу кінотеатри під відкритим небом;
відновлять роботу спортзали, фітнес-центри і готелі
дозволять спортивні змагання, у яких беруть участь до 50 осіб (без глядачів)
Третій етап - медсистема звільняється від хворих
Умови - кількість видужали в два рази або більше перевищує кількість нових випадків впродовж 10 днів. Лікарні заняти інфікованими менш ніж на 10%.
Що дозволять:
можна відвідувати спортивні та дитячі майданчики;
відновлять роботу окремі освітні установи;
метро почне роботу на спецобслуговування;
будуть відновлені міжміські перевезення в межах області;
відновиться робота ТРЦ, крім розважальних зон;
відкриються театри і кінотеатри, заклади громадського харчування зможуть обслуговувати відвідувачів;
дозволена робота хостелів, баз відпочинку і санаторіїв
Четвертий етап - повний контроль над вогнищами інфікування
Умови - кількість нових виявлених випадків, які не пов'язані між собою, кожен день менше 5 у кожній області протягом 10 днів.
Що дозволять:
відновить роботу метро і весь громадський транспорт;
дозволена робота ТРЦ і всіх розважальних закладів;
відновлять роботу спортзали, фітнес-центри, заклади громадського харчування, заклади освіти та культури;
дозволена планова медична та стоматологічна допомога
П'ятий етап - припинення внутрішньої передачі COVID-19
Умови - в країні фіксуються поодинокі випадки інфікування.
Що дозволять: