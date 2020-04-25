Репрессии вместо карантина: в ООН сделали громкое заявление

Карантин во всем мире из-за пандемии коронавируса привел ко многочисленным нарушениям прав человека. Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он считает, что непропорциональная реакция на пандемию была зафиксирована в странах на разных континентах.

Антониу Гутерриш заявил, что пандемия не должна использоваться в качестве предлога для попрания отдельных прав человека. Об этом сообщает газета The Guardian.

Также генеральный секретарь ООН назвал страны, где правительство осуществило непропорциональную реакцию: Китай, Индия, Венгрия, Турция и Южная Африка. Он отметил, что ограничение свободы передвижения на время пандемии является разумным, однако сказал, что эту меру необходимо комбинировать с эффективным тестированием и индивидуальным карантином для зараженных.

Также в ООН появилось заявление, что из-за борьбы с фейковыми новостями о коронавирусе во многих странах репрессируют журналистов, врачей и представителей оппозиции.

"Усилия по борьбе с недостоверной информацией и дезинформацией могут вылиться в осознанную или неосознанную цензуру, что подрывает доверие", - говорится в специальном докладе ООН.

Также он добавил, что правительствам стран необходимо улучшить политику открытости и максимально доступно объяснять населению все свои действия по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что в мире уже у 2,8 млн человек диагностировали коронавирус.

Также ранее мы писали, что правительство опубликовало план выхода из карантина.