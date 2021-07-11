Репер Серьога перевірив на міцність рукостискання Лукашенка

Серьога вирішив перевірити на міцність рукостискання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він це зробив на концерті під час свята Івана Купала.
Про це повідомляє Telegram-канал "Інсайдер UA".
Після свого виступу білоруський артист спустився до глядачів і висловив підтримку Лукашенка. Серьога сказав, що хоче перевірити чутки про найсильніше рукостискання в східній Європі.
Репер підійшов до Лукашенка, обняв його і потиснув руку. Після чого артист заявив, що у Лукашенка найсильніше рукостискання не тільки в східній Європі, але і в центральній і західній.
Нагадаємо, Серьога розповів, в яких випадках чоловік має право вдарити жінку. В інтерв'ю репер не признався, чи бив він свою колишню дружину. Але заявив, що до таких дій чоловік має право вдаватися при певних обставинах.
Раніше Лукашенко видав фейк про українців, які нібито випрошують шматок хліба, а олігархи при цьому вивозять чорнозем з країни. Він також розповів про нібито тотальну убогість в Україні і голодних людей. За його словами, "рахунок тих, хто має потребу в їжі, йде на мільйони".
Про це Олександр Лукашенко сказав на зустрічі з парламентаріями в Будинку уряду. Він також здивував оцінкою економічного становища в Україні.