Репер Серьога перевірив на міцність рукостискання Лукашенка

Серьога вирішив перевірити на міцність рукостискання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він це зробив на концерті під час свята Івана Купала.

Про це повідомляє Telegram-канал "Інсайдер UA".

Після свого виступу білоруський артист спустився до глядачів і висловив підтримку Лукашенка. Серьога сказав, що хоче перевірити чутки про найсильніше рукостискання в східній Європі. Репер підійшов до Лукашенка, обняв його і потиснув руку. Після чого артист заявив, що у Лукашенка найсильніше рукостискання не тільки в східній Європі, але і в центральній і західній.