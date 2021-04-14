Може й повинен: репер Серьога пояснив, в яких випадках чоловік може вдарити жінку

Після того, як репера Серьогу звинуватила в домашньому насильстві колишня дружина і мати його синів Поліна Ололо, розгорівся неабиякий скандал. Тепер же білоруський музикант вирішив розставити всі крапки над "і", розповівши, в яких випадках чоловік "може і навіть повинен" підняти на жінку руку.

В інтерв'ю Сергій Пархоменко (справжнє ім'я артиста) так і не відповів на запитання, чи піднімав він руку на свою екс-дружину. Але заявив, що до таких дій чоловік має право вдаватися за певних обставин.

"Ми повертаємося до відповіді на кілька запитань раніше. Тобто, є галузь права, де є докази, а є казки на ніч. Захоплюючі, страшні, цікаві, але казки", - відповів артист на питання про домашнє насильство в сім'ї.

На уточнююче питання про те, чи було насильство в його сім'ї або не було, Серьога вирішив викрутитися, переінакшивши питання.

"Ти можеш запитати мене по-іншому: чи має право чоловік вдарити жінку? Якби я тобі це питання поставив, як би ти відповів?" - запитав Серьога.

Після чого заявив, що в деяких випадках, на його думку, чоловік має право вдарити жінку.

"Я вважаю, що має. І навіть повинен. Знаєш коли? В ситуації, коли це єдиний спосіб врятувати їй життя або врятувати життя іншій людині", - сказав Серьога.