Лукашенко видав фейк про українців: "вимолюють шматок хліба, а олігархи вивозять чорнозем"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав фейк про нібито тотальні злидні в Україні та голодних людей. Як повідомив він, "рахунок тих, хто потребує їжі, йде на мільйони".

Про це Лукашенко сказав на зустрічі з парламентарями в Будинку уряду, трансляція якої не проводилася, але його цитати опублікував Telegram-канал "Інсайдер".

Так, серед інших висловлювань нинішній глава Білорусі здивував оцінкою економічного становища в Україні.

"Мільйони українців стоять на західному кордоні, вимолюючи шматок хліба, а олігархи ешелонами вивозять чорнозем", - сказав, зокрема, він.

Крім того, Лукашенко не зміг залишити без уваги і тему санкцій проти керівництва Білорусі. Коментуючи це питання, він як завжди почав критикувати Європу.

"На Заході не могли домовитися про введення проти нас санкцій. Литва і Польща оскаженіло вимагали санкцій. Польща взагалі поводиться розгнуздано", - висловився він.

У коментарях користувачі вражені тим, що сказав Лукашенко. Окрім того, вони не розуміють з чого президент це взяв. Адже ніяких доказів, які б підтверджували його слова він не показав.