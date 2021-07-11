Рэпер Серега проверил на крепость рукопожатие Лукашенко

Серега решил проверить на крепость рукопожатие самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он это сделал на концерте во время праздника Ивана Купала.

Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайдер UA".

После своего выступления белорусский артист спустился к зрителям и выразил поддержку Лукашенко. Серега сказал, что хочет проверить слухи о самом сильном рукопожатии в восточной Европе. Рэпер подошел к Лукашенко, обнял его и пожал руку. После чего артист заявил, что у Лукашенко самое сильное рукопожатие не только в восточной Европе, но и в центральной и западной.