З Моргенштерном. Скандальний плейлист збірної України з футболу замінять
Скандальний плейлист збірної України в Spotify на Євро-2020 прокоментували в Українській асоціації футболу. Туди потрапили композиції російських виконавців Моргенштерна і Dead Blonde.
Коментар УАФ з'явився в Instagram.
Там заявили, що українські футболісти не обирали цей плейлист.
"Ми свідомо витримали паузу перед тим, як коментувати тему з так званим "музичним плейлистом національної збірної". Адже чекали на відповідь колег з УЄФА. Справа в тому, що композиції із переліку, який з’явився в ЗМІ як "вибір гравців головної команди України", наші футболісти насправді не обирали. За виключенням однієї пісні — "Їхали козаки" гурту "Тінь сонця", - йдеться у повідомленні.
Як стверджує УАФ, інші пісні самостійно вибрали колеги з УЄФА, які у своєму виборі користувалися даними з локальних чартів України.
"У відповідь на наш запит в УЄФА відзначили, що вже вжили заходів для виправлення цього непорозуміння та готові до формування альтернативного символічного плейлиста збірної України. Скандальний перелік композицій, де серед іншого є виконавці, яким заборонений в'їзд в Україну, буде заблокований", - додали в УАФ.
Раніше повідомлялось, що футболісти збірної України нібито склали плейлист національної команди, присвячений до Євро-2020.
Спочатку в плейлисті збірної України було 15 треків, 9 з яких російські: Моргенштерн – Show и "Новая волна", "Дуло", NLO – "Не грусти", The Hatters/Dzharakhov – "Я делаю шаг", Slava Marlow – "Кому это надо", Soda Luv/SQWOZ BAB – Казантип, Dead Blonde "Мальчик на девятке" та 10AGE "Нет интереса".
Нагадаємо, Російський футбольний союз (РФС) звернувся в УЄФА з приводу форми збірної України на Євро-2020. На формі національної збірної зображена Україна з Кримом та містяться написи "Слава Україні" та "Героям Слава".