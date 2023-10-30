Украинцев приглашают в ряды ВСУ и предлагают "тестовую неделю". О чем идет речь

Сегодня украинцев и иностранных граждан активно призывают присоединиться к рядам Вооруженных сил. Военным и гражданским лицам предлагают как боевые, так и тыловые должности.

РБК-Украина (проект Styler) изучило официальный сайт Третьей отдельной штурмовой бригады и рассказывает, что о ней известно, как украинцы и граждане других стран могут попасть в ее ряды, а также какие требования руководство бригады предъявляет к потенциальным подчиненным.

Основное о бригаде

Третья отдельная штурмовая бригада - добровольческое подразделение, сформированное в первые дни полномасштабного вторжения.

Его основатель - первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Бригада сформирована на принципах, на которых стоит легендарный "Азов" и все Азовское движение.

Базовые мировоззренческие основы азовских подразделений:

украиноцентризм

традиционализм

иерархия

ответственность

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В ряды бригады можно попасть только пройдя сложный отбор, поэтому все бойцы высокомотивированы и сильны духом. Они готовы к постоянному совершенствованию и тяжелым боям с врагом на передовой.

История бригады начинается с добровольческого отряда ТРО, созданного 24 февраля 2022 года. Ее "костяком" стали ветераны отдельного отряда специального назначения (ООСН) "Азов" НГУ и представители Азовского движения.

Позже отряд был расширен в отдельный полк специальных операций (ОПСП) "Азов" в составе Вооруженных сил Украины, а затем реформирован в отдельное подразделение сил специальных операций (ССО) "Азов" ВСУ.

В январе 2023 года ССО "Азов" перешел в состав Сухопутных войск ВСУ и был расширен в бригаду.

В ряды бригады попадают только самые лучшие (фото: ab3.army)

Что предлагают

Украинцам и иностранцам предлагают присоединиться к рядам Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр). Набор добровольцев - с возможностью перевода военнослужащих из других частей.

Курс молодого бойца продлится несколько недель. В учебно-боевом подразделении новобранцы будут приобретать теоретические знания и практические навыки:

по огневой подготовке

тактической подготовки

медицине

При наличии официально подтвержденного боевого опыта после 24 февраля 2022 года на службу можно попасть без прохождения учебного центра ВСУ.

Кроме того, в рекрутинговом центре бригады запускают так называемую "тестовую неделю штурмовика".

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"В течение этого времени ты сможешь испытать себя и свои возможности. Мы прокачаем тебя за эту неделю, и ты узнаешь на что способен. А еще получишь возможность познакомиться с нашим движением и почувствовать атмосферу боевого братства", - отмечают в 3 ОШБр.

Уточняется, что уйти можно в любой момент (не дожидаясь завершения недели), если вы осознаете, что такая служба - не ваше.

Базовые требования

Службу в бригаде по контракту могут проходить граждане от 18 до 45 лет. В отдельных случаях (по мобилизации) - в возрасте от 45 до 58 лет.

Базовый физический тест состоит из:

бега на 1,5 км

25х4 отжиманий от земли

четырех минут в планке (разделено на два раза)

50 скручиваний на пресс

50 приседаний

прыжков на месте в течение одной минуты

Не подходят для службы в 3 ОШБр:

курсанты

военные, осуществившие СОЧ (самовольное оставление части)

лица с открытыми уголовными производствами по статьям: 109-114, 152-156, 185-186, 307, 309, 402, 403, 407, 408, 429, 430 (даже в случае погашения судимости)

лица с инвалидностью, ВИЧ/СПИДом или гепатитом, венерическими заболеваниями

лица с открытыми уголовными производствами или судебными делами

Актуальные вакансии

Согласно информации на сайте 3 ОШБр, в настоящее время доступны следующие боевые вакансии:

стрелок

связист

медик

сапер

командир танка

огнеметчик

оператор ПТРК

оператор СПГ

механик-водитель

наводчик БМП

оператор БПЛА

минометчик

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Кроме того, людей ищут для работы в тылу. Открытые вакансии:

пожарного

водителя категории С

мастера ремонта вооружения

военного психолога

фрезеровщика

токаря

автоэлектрика

офицера морально-психологического обеспечения

механика технического обслуживания бронетехники и автомобильной техники

повара

слесаря по работе с металлом

ИТ-специалиста

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Как присоединиться

Для того чтобы присоединиться к рядам Третьей отдельной штурмовой бригады, гражданам Украины нужно:

заполнить анкету

приехать в рекрутинговый центр в Киеве, Днепре или Львове с необходимыми документами (паспортом, идентификационным кодом, военным билетом или приписным (при наличии), документами об образовании - дипломом или аттестатом)

пройти собеседование и физический тест

получить рекомендательное письмо от бригады (или предоставить данные для призыва в РТЦК и СП - территориальный центр комплектования и социальной поддержки)

пройти военно-врачебную комиссию (ВВК)

подождать отправления в учебный центр (две-три недели)

поехать в учебный центр (ориентировочно на 30 дней)

отправиться в свое подразделение после окончания учебы

Уточняется, что для жителей областей на время прохождения комиссий предоставляют жилье и параллельно проводят обучение.

Кроме того, для действующих военных в порядке исключения могут организовать собеседование онлайн (без необходимости ехать в рекрутинговый центр).

Если после заполнения анкеты вам вдруг не перезвонили, в бригаде советуют позвонить по телефону +38 068 430 80 02, или написать в Telegram: @ab3_army.

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Для иностранцев процедура несколько иная.

Сначала иностранный доброволец должен заполнить анкету и дождаться, пока с ним свяжется рекрутер.

Затем необходимо предоставить свой паспорт и документы, подтверждающие военную службу (если таковые есть).

В удобное для человека время - проводят собеседование.

В случае успешного собеседования иностранному добровольцу сообщают, куда ему нужно прибыть в Украину - в Киев или Тернополь.

По прибытии в Украину иностранец (в течение трех недель):

подает свои документы на официальный перевод на украинский язык

проходит военно-врачебную комиссию

проходит необходимые проверки украинских правоохранительных органов

В ходе ожидания результатов проверок иностранный доброволец проходит двухнедельную военную доподготовку на базе 3-й отдельной штурмовой бригады в Киеве.

В течение этого времени командование бригады определяется окончательно - может ли иностранный доброволец присоединиться к рядам подразделения.

При успешном прохождении ВВК, всех проверок и двухнедельной доподготовки, с иностранным добровольцем подписывается контракт.

Уточняется, что в первые два месяца бригада имеет право (в одностороннем порядке) расторгнуть контракт - если иностранный доброволец не отвечает требованиям службы в штурмовом подразделении.

Рекрутинговые центры расположены в трех городах Украины - Киеве, Днепре и Львове.

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