Украинцев приглашают в ряды ВСУ и предлагают "тестовую неделю". О чем идет речь
Сегодня украинцев и иностранных граждан активно призывают присоединиться к рядам Вооруженных сил. Военным и гражданским лицам предлагают как боевые, так и тыловые должности.
РБК-Украина (проект Styler) изучило официальный сайт Третьей отдельной штурмовой бригады и рассказывает, что о ней известно, как украинцы и граждане других стран могут попасть в ее ряды, а также какие требования руководство бригады предъявляет к потенциальным подчиненным.
Основное о бригаде
Третья отдельная штурмовая бригада - добровольческое подразделение, сформированное в первые дни полномасштабного вторжения.
Его основатель - первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Бригада сформирована на принципах, на которых стоит легендарный "Азов" и все Азовское движение.
Базовые мировоззренческие основы азовских подразделений:
- украиноцентризм
- традиционализм
- иерархия
- ответственность
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В ряды бригады можно попасть только пройдя сложный отбор, поэтому все бойцы высокомотивированы и сильны духом. Они готовы к постоянному совершенствованию и тяжелым боям с врагом на передовой.
История бригады начинается с добровольческого отряда ТРО, созданного 24 февраля 2022 года. Ее "костяком" стали ветераны отдельного отряда специального назначения (ООСН) "Азов" НГУ и представители Азовского движения.
Позже отряд был расширен в отдельный полк специальных операций (ОПСП) "Азов" в составе Вооруженных сил Украины, а затем реформирован в отдельное подразделение сил специальных операций (ССО) "Азов" ВСУ.
В январе 2023 года ССО "Азов" перешел в состав Сухопутных войск ВСУ и был расширен в бригаду.
В ряды бригады попадают только самые лучшие (фото: ab3.army)
Что предлагают
Украинцам и иностранцам предлагают присоединиться к рядам Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр). Набор добровольцев - с возможностью перевода военнослужащих из других частей.
Курс молодого бойца продлится несколько недель. В учебно-боевом подразделении новобранцы будут приобретать теоретические знания и практические навыки:
- по огневой подготовке
- тактической подготовки
- медицине
При наличии официально подтвержденного боевого опыта после 24 февраля 2022 года на службу можно попасть без прохождения учебного центра ВСУ.
Кроме того, в рекрутинговом центре бригады запускают так называемую "тестовую неделю штурмовика".
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"В течение этого времени ты сможешь испытать себя и свои возможности. Мы прокачаем тебя за эту неделю, и ты узнаешь на что способен. А еще получишь возможность познакомиться с нашим движением и почувствовать атмосферу боевого братства", - отмечают в 3 ОШБр.
Уточняется, что уйти можно в любой момент (не дожидаясь завершения недели), если вы осознаете, что такая служба - не ваше.
Базовые требования
Службу в бригаде по контракту могут проходить граждане от 18 до 45 лет. В отдельных случаях (по мобилизации) - в возрасте от 45 до 58 лет.
Базовый физический тест состоит из:
- бега на 1,5 км
- 25х4 отжиманий от земли
- четырех минут в планке (разделено на два раза)
- 50 скручиваний на пресс
- 50 приседаний
- прыжков на месте в течение одной минуты
Не подходят для службы в 3 ОШБр:
- курсанты
- военные, осуществившие СОЧ (самовольное оставление части)
- лица с открытыми уголовными производствами по статьям: 109-114, 152-156, 185-186, 307, 309, 402, 403, 407, 408, 429, 430 (даже в случае погашения судимости)
- лица с инвалидностью, ВИЧ/СПИДом или гепатитом, венерическими заболеваниями
- лица с открытыми уголовными производствами или судебными делами
Актуальные вакансии
Согласно информации на сайте 3 ОШБр, в настоящее время доступны следующие боевые вакансии:
- стрелок
- связист
- медик
- сапер
- командир танка
- огнеметчик
- оператор ПТРК
- оператор СПГ
- механик-водитель
- наводчик БМП
- оператор БПЛА
- минометчик
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Кроме того, людей ищут для работы в тылу. Открытые вакансии:
- пожарного
- водителя категории С
- мастера ремонта вооружения
- военного психолога
- фрезеровщика
- токаря
- автоэлектрика
- офицера морально-психологического обеспечения
- механика технического обслуживания бронетехники и автомобильной техники
- повара
- слесаря по работе с металлом
- ИТ-специалиста
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Как присоединиться
Для того чтобы присоединиться к рядам Третьей отдельной штурмовой бригады, гражданам Украины нужно:
- заполнить анкету
- приехать в рекрутинговый центр в Киеве, Днепре или Львове с необходимыми документами (паспортом, идентификационным кодом, военным билетом или приписным (при наличии), документами об образовании - дипломом или аттестатом)
- пройти собеседование и физический тест
- получить рекомендательное письмо от бригады (или предоставить данные для призыва в РТЦК и СП - территориальный центр комплектования и социальной поддержки)
- пройти военно-врачебную комиссию (ВВК)
- подождать отправления в учебный центр (две-три недели)
- поехать в учебный центр (ориентировочно на 30 дней)
- отправиться в свое подразделение после окончания учебы
Уточняется, что для жителей областей на время прохождения комиссий предоставляют жилье и параллельно проводят обучение.
Кроме того, для действующих военных в порядке исключения могут организовать собеседование онлайн (без необходимости ехать в рекрутинговый центр).
Если после заполнения анкеты вам вдруг не перезвонили, в бригаде советуют позвонить по телефону +38 068 430 80 02, или написать в Telegram: @ab3_army.
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Для иностранцев процедура несколько иная.
Сначала иностранный доброволец должен заполнить анкету и дождаться, пока с ним свяжется рекрутер.
Затем необходимо предоставить свой паспорт и документы, подтверждающие военную службу (если таковые есть).
В удобное для человека время - проводят собеседование.
В случае успешного собеседования иностранному добровольцу сообщают, куда ему нужно прибыть в Украину - в Киев или Тернополь.
По прибытии в Украину иностранец (в течение трех недель):
- подает свои документы на официальный перевод на украинский язык
- проходит военно-врачебную комиссию
- проходит необходимые проверки украинских правоохранительных органов
В ходе ожидания результатов проверок иностранный доброволец проходит двухнедельную военную доподготовку на базе 3-й отдельной штурмовой бригады в Киеве.
В течение этого времени командование бригады определяется окончательно - может ли иностранный доброволец присоединиться к рядам подразделения.
При успешном прохождении ВВК, всех проверок и двухнедельной доподготовки, с иностранным добровольцем подписывается контракт.
Уточняется, что в первые два месяца бригада имеет право (в одностороннем порядке) расторгнуть контракт - если иностранный доброволец не отвечает требованиям службы в штурмовом подразделении.
Рекрутинговые центры расположены в трех городах Украины - Киеве, Днепре и Львове.
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Напомним, ранее мы рассказывали, что украинским военным продлили сроки пребывания на лечении.
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