"Азов" решил искать новые кадры на Work.ua. Что известно о военных вакансиях
12 бригада специального назначения НГУ "Азов" приглашает добровольцев присоединиться к своим рядам. Службу предлагают на разных должностях - как в тылу, так и на передовой, а объявления о наборе новых кадров решили опубликовать на Work.ua.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать об "Азове", как добровольцы могут попасть в его ряды, а также какие требования руководство предъявляет к потенциальным подчиненным.
При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный сайт батальона "Азов", Work.ua, пресс-конференция "Рекрутинг вместо мобилизации: как изменить подход к привлечению гражданских специалистов в армию", YouTube-канал "Азов".
Основное про "Азов"
Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года в городе Бердянск как батальон патрульной службы милиции особого назначения (БПСМОН) МВД на основании решения Министерства внутренних дел.
В сентябре 2014 года приказом министра внутренних дел он был реорганизован и расширен в состав полка милиции особого назначения "Азов" МВД.
Несколько позже полк перевели в состав Национальной гвардии с последующей доукомплектацией его до боевого стандарта бригад НГУ. Он стал отдельным отрядом специального назначения "Азов" воинской части 3057 Нацгвардии Украины.
В феврале 2023 года отдельный отряд специального назначения "Азов" стал 12-й бригадой специального назначения НГУ "Азов".
Почему вакансии в "Азов" появились на Work.ua
Недавно "Азов" в сотрудничестве с Work.ua объявили о начале рекрутинговой кампании под лозунгом "Войску нужны разные профессии" - вакансии в "Азов" появились на портале по поиску работы.
По словам соучредителя и СЕО Work.ua Артура Михно, для компании это возможность показать, что рекрутинг в армию может происходить профессионально и целенаправленно, а не путем вручения повесток.
"Из-за неэффективной системы набора опытные специалисты оказываются в окопах, в то же время высококвалифицированную работу выполнять некому. Человек должен понимать, что армия - тоже работа. А войско - тоже работодатель. Там, как и повсюду, нужны мотивированные и квалифицированные люди", - подчеркнул он.
Как записаться в добровольцы
Присоединиться к рядам НГУ или перевестись в "Азов" из других мест можно не только по объявлению, но и на официальном сайте бригады.
Для этого нужно заполнить анкету и дождаться, пока с вами свяжется представитель колл-центра. Он уточнит все необходимые детали и определит время и место собеседования (или предложит пройти онлайн собеседование).
Если онлайн собеседование в вашем случае невозможно, на собеседование нужно прибыть в тот или иной центр рекрутинга.
Рекрутинговые центры бригады НГУ "Азов" расположены в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.
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"Воспользуйся собеседованием, чтобы убедиться в своем решении. Задай рекрутеру все вопросы, которые тебя волнуют", - отметили в пресс-службе "Азова".
В случае успешного прохождения собеседования, нужно будет предоставить все необходимые для оформления документы и узнать, когда состоится отправка в часть.
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В определенный день и время необходимо будет прибыть на сбор рекрутов для отправки в воинскую часть, где вы:
- получите базовое вещевое обеспечение
- подпишите документы о прохождении службы
После оформления вас ждет первое испытание в составе "Азова" - базовый курс боевой подготовки (БКБП), который длится ориентировочно пять недель.
Военнослужащие, присоединяющиеся к рядам бригады по переводу, должны будут сдать нормативы входного контроля (если вы их не сдадите, нужно будет пройти БКБП).
"После успешного прохождения БКБП ты будешь иметь возможность получить шеврон "Азова" - сакральную для каждого бойца бригады вещь. Учитывая твои умения и навыки тебя распределят в конкретное подразделение бригады, в котором ты будешь проходить службу", - отмечается на сайте.
Доступные вакансии
По словам заместителя командира по работе с личным составом бригады Святослава Паламара ("Калины"), сейчас "Азов" предлагает вакансии для 28 разных профессий.
По его мнению, залогом выживания личного состава на поле боя является его профессионализм и мотивация, ведь каждый человек должен быть "на своем месте".
Просмотреть список доступных вакансий можно на официальном сайте "Азова". В боевых подразделениях не хватает:
- пехотинцев
- артиллеристов
- танкистов
- связистов
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Медицинская служба бригады приглашает опытных:
- фельдшеров
- хирургов
- анестезиологов
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Кроме того, можно присоединиться к службе обеспечения. Там нужны:
- деловоды
- логисты
- водители
- водители-машинисты заправочной машины (ADR)
- автомеханики
- автоэлектрики
- мотористы
- специалисты по ремонту дизельных топливных систем
- повара
- сантехники
- электрики
- аккумуляторщики
- токари
- токари-фрезеровщики
- слесари
- электросварщики
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Доступные вакансии опубликованы также на портале Work.ua. По состоянию на вечер 2 ноября добровольцам предлагают 312 вариантов работы с зарплатой от 25 000 до 125 000 гривен.
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Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцев приглашают в ряды ВСУ и предлагают "тестовую неделю".
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