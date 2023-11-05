Призыва не будет. Минобороны решило набирать людей в армию по-новому
Министерство обороны Украины утвердило новые изменения кадровой политики в войсках. Призыв в армию заменят рекрутингом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.
Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Этот документ предусматривает развитие кадровой политики в армии в течение 5 лет, в частности, как во время войны, так и в мирное время.
Что хочет Минобороны:
- ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;
- в Украине будет действовать система рекрутинга ВСУ;
- равные возможности мужчин и женщин в армии, учет образования солдат и профессиональное развитие;
- усовершенствованная электронная система воинского учета;
- автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;
- сотрудничество между украинскими вузами и вузами стран НАТО и ЕС;
- прозрачная система оплаты и обеспечения жильем;
- усовершенствованное психологическое обеспечение, улучшение отношения между командирами и подчиненными;
- надлежащие условия перехода от военной карьеры к гражданской жизни.
Мониторинг и оценку результатов внедрения концепции будет осуществляться Комитетом по вопросам кадрового менеджмента в системе Минобороны.
Мобилизация в Украине
Сейчас в Украине действует всеобщая мобилизация, которая осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. В первую очередь проводится призыв резервистов, бывших участников АТО, ООС с постепенным наращиванием численности войск за счет проходивших службу военнообязанных.
Напомним, что Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Они будут действовать, по меньшей мере, до 15 ноября 2023 года, а затем их снова продлят.
Также напомним, что в Украине снизили предельный возраст призыва на срочную военную службу с 27 до 25 лет. Это означает, что в мирное время мужчины, достигшие 25 лет, будут освобождены от срочной военной службы.
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