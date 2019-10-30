Рекордні затори на кордоні біля Ужгорода показали на відео

Черга на словацькому кордоні біля Ужгорода (колаж РБК-Україна)

На виїзді з України до Словаччини створилася черга з авто у десятки кілометрів

Черга вантажівок на українсько-словацькому кордоні біля КПП Ужгород-Вишнє Нємецке зросла вдвічі. Так, за інформацією видання Mukachevo.net, черга, яка сягала понад 10 км два дні тому, збільшилася буквально за добу.

Відомо, що неймовірна черга утворилася на об’їзній дорозі біля Ужгорода.

"Сьогодні ввечері (29 жовтня - ред.), черга вантажівок до пункту пропуску зросла вдвічі та простяглась аж до Оноківців", - пише видання.

При цьому, українські митники працюють у штатному режимі. Але разом з тим радять водіям обирати інші пункти для переходу через кордон з ЄС.

Черга на кордоні з Словаччиною розтягнулась на кілометри

Напружена ситуація на кордоні України зі Словаччиною спостерігається уже близько тижня. При цьому, вантажівок щодня стає все більше. Причина, каже речниця Закарпатської митниці ДФС Алла Дацюк, у тому, що закінчилися дозволи на рух вантажівок Польщею.

"Усі їдуть на Словаччину, де ці дозволи у наявності та дешевші за польські. Відтак, ситуація лишатиметься напруженою й надалі, доки не видадуть нові польські дозволи", - пояснила Дацюк.

Черга на кордоні зі Словаччиною

Переконати Польщу, аби та збільшила кількість дозволів на перевезення вантажів для українських авто, намагається Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком. Але поки що - безрезультатно.