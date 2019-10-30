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Українців попередили про посилення контролю на кордонах з Угорщиною

Новини » Суспільство    30.10.2019 - 10:44
Українців попередили про посилення контролю на кордонах з Угорщиною
Фото: кордон України з Угорщиною (dpsu gov ua)

Час очікування на пунктах перетину кордону може зрости

Консульство Угорщини в Ужгороді попередило про посилений контроль на пунктах перетину кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що мова йде про більш ретельну перевірку багажу. Відповідно, час очікування може зрости.

Зокрема це пов'язано з недопущенням на територію ЄС харчових продуктів, органічної продукції, засобів захисту рослин і тварин тощо, які не мають відповідних сертифікатів.

Національна сільськогосподарська палата Угорщини повідомляє, що згідно з Регламентом 2017/625 Європейського парламенту та Ради Європи буде максимально обмежено імпорт рослинної продукції без відповідних сертифікатів. Це зроблено для того, щоб на територію ЄС не потрапили шкідники, здатні викликати економічні та екологічні збитки.

Відповідний список заборонених для провезення на територію Угорщини продуктів буде оприлюднено наприкінці року.

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №0905 про внесення змін у деякі законодавчі акти України про інженерно-технічне облаштування та утримання державного кордону.

Також РБК-Україна повідомляло, що співробітники СБУ припинили на Закарпатті спробу незаконного ввезення в Україну комплектуючих до військової техніки.

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