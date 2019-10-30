Рекордные пробки на границе возле Ужгорода показали на видео

Очередь на словацкой границе возле Ужгорода (коллаж РБК-Украина)

На выезде из Украины в Словакию создалась очередь в десятки километров

Очередь грузовиков на украинско-словацкой границе возле КПП Ужгород-Вишне Немецкое выросла вдвое. Так, по информации издания Mukachevo.net, очередь, которая составляла более 10 км два дня назад, увеличилась буквально за сутки.

Известно, что невероятная очередь образовалась на объездной дороге возле Ужгорода.

"Сегодня вечером (29 октября - ред.), очередь грузовиков до пункта пропуска выросла вдвое и простиралась вплоть до села Оноковцы", - пишет издание.

При этом, украинские таможенники работают в штатном режиме. Но вместе с тем советуют водителям выбирать другие пункты для перехода через границу с ЕС.

Очередь на границе со Словакией растянулась на километры

Напряженная ситуация на границе Украины со Словакией наблюдается уже около недели. При этом, грузовиков ежедневно становится все больше. Причина, говорит пресс-секретарь Закарпатской таможни ДФС Алла Дацюк, в том, что закончились разрешения на движение грузовиков Польшей.

"Все едут в Словакию, где эти разрешения в наличии и дешевле польских. Следовательно, ситуация будет оставаться напряженной и в дальнейшем, пока не выдадут новые польские разрешения", - пояснила Дацюк.

Очередь на границе со Словакией

Убедить Польшу, чтобы та увеличила количество разрешений на перевозку грузов для украинских авто, пробует Кабмин во главе с Алексеем Гончаруком. Но пока что - безрезультатно.