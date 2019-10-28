ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українцям хочуть спростити життя: у західних країнах такого немає

STYLERЖиття    28.10.2019 - 18:12
Українцям хочуть спростити життя: у західних країнах такого немає
В Україні хочуть скасувати медичні довідки (колаж РБК-Україна)

В Україні хочуть скасувати медичні довідки

В Україні хочуть скасувати медичні довідки при наймі на роботу, а також для відвідин басейнів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

"В Україні є таке явище, як медичні довідки, які наша держава вимагає у самих несподіваних місцях. Наприклад, у держслужбовців при прийомі на роботу вимагають дві медичні довідки (психіатр та нарколог). Або славнозвісна довідка у басейн", - написав він.

При цьому Дубілет сумнівається, що ці вимоги є виправданими.

"З одного боку, вони призводять до зайвої бюрократії, видаткам та навантаженню лікарень, а самі довідки часто просто продаються. З іншого боку, може, це має позитивний вплив на здоров’я українців? У західних країнах такого зазвичай немає. Для мене це аргумент на користь скасування таких вимог", - сказав міністр.

Українцям хочуть спростити життя: у західних країнах такого немає

Скриншот поста (facebook.com/dubilet)

У коментарях до публікації українців розповіли, що у багатьох країнах все ж і досі вимагають медичні довідки, щоправда, не завжди.

Наприклад, як каже один з юзерів, у Сполучених Штатах Америки вимагають здавати аналіз на наркотики. Фактично, кожен раз при вступі на роботу. Причому, це можуть вимагати навіть в контрактора, якому видається перепустка на місяць часу.

Ігор Михальчишин зазначив, що у Польщі також потрібні довідки, але момент бюрократії майже відсутній.

"У Польщі, наприклад, перед влаштуванням на роботу мене відправили (як і інших колег-поляків) до "власного" лікаря. Лікар провів розмову на 5-10 хвилин, перевірив тиск і написав висновок, що до праці придатний. Довідку на руки не давав, все передалося без моєї участі", - каже українець.

Але в більшості своїй коментатори сходяться на одному: проблема не в довідках, а в тому, що їх легко купити.

Халява більше не пройде: в МОЗ посилили отримання медичної довідки для водіїв МОЗ звернувся до батьків дітей з фальшивими довідками про вакцинацію
Новини України бюрократиясправки
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся