Стало "зеленим": в Одесі "зацвіло" море через сміття
В Одесі значно забруднилось море. Причиною стали сильні дощі, які призвели до масового потрапляння в море різного сміття і відходів із міста.
Про це повідомляє "Одеський кур'єр".
Море забарвилося в оливково-зелений колір через цвітіння ціанобактерій. Особливо виражені ці зміни безпосередньо біля берега, в акваторіях пляжів, відокремлених від відкритого моря хвилерізами.
"Це явище у 2021 році викликано цвітінням ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae. Зараз для цього найбільш сприятливі умови - тепла морська вода (з температурою понад 19-20 градусів) у поєднанні з низькою солоністю й наявністю великої кількості різних органічних речовин у воді", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, кілька днів тому в Одесі спостерігалися рясні опади у вигляді залпового і затяжного дощів. Це викликало підтоплення в традиційних місцях - на вулиці Балківській, Хімічній, Приморській, Дерибасівській та Пересипі.
Нагадаємо, у Туреччині Мармурове море покрилося слизом через глобальне потепління.
Крім того, Великому Бар'єрному рифу загрожує небезпека через зміни клімату.