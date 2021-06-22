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Стало "зеленим": в Одесі "зацвіло" море через сміття

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Одеса, Вівторок 22 червня 2021 13:57
Стало "зеленим": в Одесі "зацвіло" море через сміття Фото: в Одесі море забарвилося в оливково-зелений колір (скрін відео)
Автор: Анастасія Рокитна

В Одесі значно забруднилось море. Причиною стали сильні дощі, які призвели до масового потрапляння в море різного сміття і відходів із міста.

Про це повідомляє "Одеський кур'єр".

Море забарвилося в оливково-зелений колір через цвітіння ціанобактерій. Особливо виражені ці зміни безпосередньо біля берега, в акваторіях пляжів, відокремлених від відкритого моря хвилерізами.

"Це явище у 2021 році викликано цвітінням ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae. Зараз для цього найбільш сприятливі умови - тепла морська вода (з температурою понад 19-20 градусів) у поєднанні з низькою солоністю й наявністю великої кількості різних органічних речовин у воді", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, кілька днів тому в Одесі спостерігалися рясні опади у вигляді залпового і затяжного дощів. Це викликало підтоплення в традиційних місцях - на вулиці Балківській, Хімічній, Приморській, Дерибасівській та Пересипі.

Нагадаємо, у Туреччині Мармурове море покрилося слизом через глобальне потепління.

Крім того, Великому Бар'єрному рифу загрожує небезпека через зміни клімату.

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загрязнение море
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