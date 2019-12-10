Зеленський зробив важливу заяву за підсумками нормандської зустрічі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський підвів підсумки нормандської зустрічі щодо Донбасу

За підсумками нормандської зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський виступив із заявою, передає кореспондент РБК-Україна.

Як відомо, в результаті переговорів нормандська четвірка погодила підсумковий документ. Говорячи про досягнуті угоди Зеленський заявив, що Україна готова до виконання домовленостей, "але це дорога з двостороннім рухом".

Зеленський заявив, що офіційно це була зустріч чотирьох лідерів, але Україну "він представляв не один".

"Разом зі мною були всі українці, підтримку яких я відчував. Разом зі мною були правда, бажання справедливості і досягнення миру в моїй рідній країні", - зазначив він.

За його словами, обговорення було довгим і предметним.

"Було дуже важливо не тільки обговорити всі питання, але і домовитися про чіткі конкретні кроки, терміни їх виконання та отримати згоду на їх втілення усіма країнами-учасницями", - підкреслив президент.



Вимоги України

За словами Зеленського, українська сторона наполягала, що комплексне рішення всіх питань неможливо без забезпечення компонента безпеки на Донбасі. Тільки після цього буде можливо вирішення політичних питань.

Повне припинення вогню почнеться до кінця 2019

"Сьогодні Україна, Німеччина, Франція і Росія обговорили багато і погодили деякі дуже важливі речі". Перше - це невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації на сході України. Це повне, всебічне і безстрокове припинення вогню, яке має початися до кінця 2019 року ", - заявив Зеленський.

Мандат ОБСЄ і цілодобовий моніторинг

За його словами, для повного моніторингу місії ОБСЄ важливий безпечний і надійний доступ до всієї території. Також необхідно розширити мандат місії ОБСЄ для забезпечення цілодобового моніторингу. Сторони підтримують розробку та реалізацію оновленого плану розмінування Донбасу.

Обмін полоненими

Також країни-учасниці нормандського формату сприяють звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року по принципу "всіх на всіх".

"Була погоджена необхідність верифікувати повні списки і надати повний і безумовний доступ представникам Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб", - зазначив Зеленський.

Розведення і питання виборів на Донбасі

Погоджено обговорення в рамках контактної групи додаткових зон розведення одночасно в трьох точках, які мають важливе гуманітарне значення.

"Сьогодні я наполягав на необхідності відновлення Україною повного контролю над державним кордоном. Упевнений, ми повернемося до вирішення цього питання на наступній зустрічі в нормандському форматі через чотири місяці", - сказав президент.

Також Зеленський кілька разів звертав увагу на необхідності виведення і роззброєння всіх незаконних збройних формувань з окупованого Донбасу. Він підкреслив, що проведення виборів можливе виключно у відповідності до законодавства України і стандартів ОБСЄ.

"Безумовно, є ще багато питань, які нам не вдалося вирішити. І потрібно обов'язково це зробити в майбутньому", - зазначив він.

Зеленський також назвав "червоні лінії" такі як неможливість федералізації, неможливість зовнішнього впливу на вектор розвитку України, неможливість компромісів врегулювання на Донбасі шляхом територіальних поступок.

З чим Зеленський їхав на нормандську зустріч

Напрямки переговорів "нормандської четвірки" Зеленський окреслив наступним чином. По-перше, український президент планував погодити обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". По-друге, мова мала йти про виведення російських військ з території окупованого Донбасу.

Крім того, Зеленський планував домовитися про відновлення контролю над ділянкою кордону Росії з ОРДЛО, а також про проведення місцевих виборів на Донбасі з подальшою імплементацією так званої "формули Штайнмайєра".

Відзначимо, до нормандського саміту українська сторона заявляла, що хотіла б синхронізувати вибори на окупованому Донбасі з місцевими виборами. За даними РБК-Україна, підготовка плану підготовки до виборів входила до плану-мінімуму Києва делегації на переговорах.