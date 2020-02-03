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Рідкісне відкриття: у Фінляндії виявили новий вид північного сяйва

STYLERЖиття    03.02.2020 - 21:44
Рідкісне відкриття: у Фінляндії виявили новий вид північного сяйва
Північне сяйво у Фінляндії (фото: колаж РБК-Україна)

У Фінляндії вчені зафіксували новий вид північного сяйва

Північне сяйво у Фінляндії, яке зафіксували у 2018 році, зацікавило вчених з університету Гельсінкі. Вони підтвердили, що був виявлений новий вид сяйв, який зняли фотографи-любителі.

Новий вид сяйва назвали "дюни". На відміну від звичайних сяйв, які поширюються вертикально вниз від основних світлових стрічок, візерунки "дюн" розтягуються горизонтально.

Вчені зробили аналіз північного сяйва і заявили, що "дюни" можуть проявлятися через атмосферні хвилі. Так відбувається, тому що повітря реагує на різні температури або щільності.

Новий вид північного сяйва (відео: YouTube)

Такі хвилі виявляються на висоті 80-120 км над рівнем моря. Через це їх складно вивчити, оскільки така висота занадто велика для повітряних куль і літаків і мала для супутників.

Спостереження за новим північним сяйвом допоможе вченим дізнатися більше про атмосферу на цих висотах.

Нагадаємо, що вчені знайшли докази існування Атлантиди. Експерти знайшли стародавні артефакти в Нідерландах. При цьому це може бути доказом існування "Британської Атлантиди".

Передбачається, що ця держава раніше єднала Європу з Британськими островами, але з роками пішло під воду. При цьому існування Атлантиди викликає серйозні суперечки серед вчених.

Раніше повідомлялося про те, що, за словами екологів, глобальне потепління може призвести до катастрофи в окупованому Криму. При цьому півострів може повністю піти під воду в результаті істотного підйому рівня моря.

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