Редкое открытие: в Финляндии обнаружили новый вид северного сияния

Северное сияние в Финляндии (фото: коллаж РБК-Украина)

В Финляндии ученые зафиксировали новый вид северного сияния

Северное сияние в Финляндии, которое зафиксировали в 2018 году, заинтересовало ученых из Хельсинкского университета. Они подтвердили, что был обнаружен новый вид сияний, который засняли фотографы-любители.

Новый вид сияния назвали "дюнами". В отличие от обычных сияний, которые распространяются вертикально вниз от основных световых лент, узоры "дюн" растягиваются горизонтально.

Ученые сделали анализ северного сияния и заявили, что "дюны" могут проявляться из-за атмосферных волн. Так происходит, потому что воздух реагирует на различные температуры или плотности.

Новый вид северного сияния (видео: YouTube)

Такие волны проявляются на высоте 80-120 км над уровнем моря. Из-за этого их сложно изучить, поскольку такая высота слишком большая для воздушных шаров и самолетов и мала для спутников.

Наблюдение за новым северным сиянием поможет ученым узнать больше об атмосфере на данных высотах.

Напомним, что ученые нашли доказательства существования Атлантиды. Эксперты нашли древние артефакты в Нидерландах. При этом это может быть доказательством существования "Британской Атлантиды".

Предполагается, что это государство ранее соединяло Европу с Британскими островами, но с годами ушло под воду. При этом существования Атлантиды вызывает серьезные споры среди ученых.

Ранее сообщалось о том, что, по словам экологов, глобальное потепление может привести к катастрофе в оккупированном Крыму. При этом полуостров может полностью уйти под воду в результате существенного подъема уровня моря.