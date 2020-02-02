Вчені знайшли докази існування Атлантиди (фото: na-yachte.ru)

Вдалося виявити древні рештки в місці, де могла бути Атлантида

Вчені виявили найдавніші артефакти на узбережжі Нідерландів, які можуть бути доказом існування Доггерленда - "Британської Атлантиди". Ця держава, імовірно, колись єднала материкову Європу з Британськими островами, але пішло під воду.

Варто відзначити, що як і факт існування Атлантиди, так і місцезнаходження держави, викликає величезні суперечки. За деяким думкам Атлантида знаходилася на території сучасних Канарських островів, а за іншими - на місці нинішніх Британських островів, Ірландії, північно-західної Франції.

На рідкісні артефакти вперше натрапила звичайна медсестра Віллі Ван Вінгерден на пляжі біля свого будинку. За інформацією західних видань, першу знахідку вона виявила ще в 2013 році.

У 2013 році йшлося про зуб мамонта, але жінка продовжила пошуки - тепер її колекція, знайдена нею, складається з понад 500 предметів і представляє значну цінність для науки. Артефакти викликають подив і є предметом суперечок серед учених.

Знайдені докази існування Атлантиди (фото: WOS)

Серед знахідок рибальські кістяні гачки й людські рештки віком кілька тисяч років. Також медсестра виявила кремінну лусочку зі шматочком бурштину, що прилип до неї. Як виявилося це інструмент неандертальців, вік якого перевищує 50 тисяч років.

Найстаріші з виявлених артефактів мають вік у 800 тисяч років. Вчені стверджують, що знайдені реліквії є слідами "загубленого світу".

Знайдені докази існування Атлантиди (фото: WOS)