Вещи, которые нельзя выбрасывать: тайны древних примет, в которые верили еще наши бабушки

В современном мире, где царит минимализм и постоянное обновление, идея выбрасывать старые вещи кажется естественной. Однако, согласно древним приметам и суевериям, существуют определенные предметы, от которых лучше не избавляться. Наши предки верили, что некоторые вещи накапливают энергию дома и его обитателей и могут влиять на судьбу.

Какие вещи не стоит выбрасывать из дома, потому что это может повлечь неприятности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кажется, убрал, выбросил мусор и хлам - и чисто. Но древние приметы предостерегают: не все вещи можно безнаказанно выбрасывать из дома. Некоторые предметы считались проводниками энергии, оберегами или даже носителями судьбы.

Старая обувь (особенно парная)

Считается, что старая, но еще пригодная обувь является оберегом для ног и символом жизненного пути. Выбрасывая ее, вы можете "выбросить" свою удачу в дороге, привлечь финансовые трудности или проблемы со здоровьем.

Порванный кошелек или старая сумка

Даже если кошелек или сумка уже непригодны к использованию, их не стоит сразу выбрасывать. Они накапливают денежную энергию, и избавление от них может привести к бедности. Лучше их сжечь или закопать, поблагодарив за службу.

Хлеб и хлебные крошки

Хлеб с давних времен является символом достатка, жизни и благополучия. Выбрасывать даже черствый хлеб - это большой грех и предсказание голода или бедности. Его лучше отдать животным или высушить.

Соль

Соль символизирует удачу, защиту и семейное счастье. Выбрасывать или передавать ее кому-то - опасно, потому что вместе с солью вы можете "отдать" ваше благополучие другим людям.

Старые фотографии

Фотографии хранят энергетику людей и событий. Выбрасывая их, вы рискуете "выбросить" память о родных или принести неприятности тем, кто на снимке. Старые фото лучше хранить в альбомах или утилизировать способом, не нарушающим их целостности (например, сжечь, если это совершенно необходимо, но не просто выбросить).

Свадебные атрибуты

Фата, свадебное платье, туфли и другие предметы, связанные со свадьбой, являются оберегами семейного счастья. Их выбрасывание может привести к разладам в семье, разводу или неудачам в браке.

Детские вещи (особенно первые)

Первые штанишки, шапочки, или любимые игрушки ребенка несут в себе его энергетику и являются оберегом. Их выбрасывание может навредить здоровью или судьбе ребенка. Лучше их сохранить или отдать тем, кто нуждается, но только если вещи в хорошем состоянии.

Часы (особенно сломанные)

Часы - это символ времени и течения жизни. Считается, что выбрасывая сломанные часы, вы можете "остановить" свой успех или навлечь болезни. Если их невозможно починить, лучше хранить как память.

Зеркала (даже битые)

Зеркала издавна считаются порталами в другие миры и накопителями энергии. Выбрасывать битые зеркала особенно опасно, поскольку это может привести к большим несчастьям. Их нужно осторожно завернуть и выбросить так, чтобы никто не пострадал, или закопать.

Подарки, особенно от близких

Подарки, сделанные от всего сердца, несут положительную энергетику дарителя. Выбрасывая их, вы можете обидеть человека на энергетическом уровне или "выбросить" свою удачу. Если вещь не нужна, лучше передарить ее.

Старые веники

Веник - это символ чистоты дома и его благополучия. Выбрасывать старый веник вместе с мусором - значит выбрасывать свою удачу и деньги. Его лучше сжечь как можно дальше от дома.

Иконы, крестики, религиозные вещи

Религиозные предметы выбрасывать запрещено даже в современных традициях. Если вам нужно избавиться от таких предметов, то отнесите их в церковь или сожгите в чистом месте на земле.

Одежда покойника

Если вещь принадлежала человеку, который умер трагически или ассоциируется у вас с негативом, то просто выбрасывать в мусор не стоит. Стоит провести обряд очищения - окропить водой или оставить на солнце на несколько часов. Затем вещь можно передать нуждающимся в храм или сжечь.

Волосы и ногти

Эти вещи - ключ к энергетике человека, поэтому важно следить за тем, чтобы они не попали в чужие руки. Потому что их могут использовать для определенных ритуалов, чтобы навести порчу. Есть еще одна важная примета - если птица возьмет волосы и использует их для гнезда, человека начнут мучить головные боли.

Не фанатейте: что точно нельзя выбрасывать

Есть вещи, которые приметы обходят стороной:

Испорченные продукты

Сломанная и разбитая посуда

Старые полотенца, которые не используются

Бытовая техника, которая не работает

Здесь здравый смысл важнее приметы.