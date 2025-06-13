Речі, які не можна викидати: таємниці давніх прикмет, у які вірили ще наші бабусі

У сучасному світі, де панує мінімалізм і постійне оновлення, ідея викидати старі речі здається природною. Однак, згідно з давніми прикметами та забобонами, існують певні предмети, яких краще не позбуватися. Наші предки вірили, що деякі речі накопичують енергію дому та його мешканців і можуть впливати на долю.

Які речі не варто викидати з дому, бо це може спричинити неприємності, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Здається, прибрав, викинув сміття та мотлох - і чисто. Але стародавні прикмети застерігають: не всі речі можна безкарно викидати з дому. Деякі предмети вважалися провідниками енергії, оберегами або навіть носіями долі.

Старе взуття (особливо парне)

Вважається, що старе, але ще придатне взуття є оберегом для ніг і символом життєвого шляху. Викидаючи його, ви можете "викинути" свою удачу в дорозі, залучити фінансові труднощі або проблеми зі здоров'ям.

Порваний гаманець або стара сумка

Навіть якщо гаманець чи сумка вже непридатні до використання, їх не варто одразу викидати. Вони накопичують грошову енергію, і позбавлення від них може призвести до бідності. Краще їх спалити або закопати, подякувавши за службу.

Хліб та хлібні крихти

Хліб з давніх-давен є символом достатку, життя та благополуччя. Викидати навіть черствий хліб - це великий гріх і віщування голоду чи бідності. Його краще віддати тваринам або висушити.

Сіль

Сіль символізує удачу, захист та сімейне щастя. Викидати або передавати її комусь - небезпечно, бо разом з сіллю ви можете "віддати" ваше благополуччя іншим людям.

Старі світлини

Фотографії зберігають енергетику людей та подій. Викидаючи їх, ви ризикуєте "викинути" пам'ять про рідних або принести неприємності тим, хто на знімку. Старі фото краще зберігати в альбомах або утилізувати способом, що не порушує їхньої цілісності (наприклад, спалити, якщо це абсолютно необхідно, але не просто викинути).

Весільні атрибути

Фата, весільна сукня, туфлі та інші предмети, пов'язані з весіллям, є оберегами сімейного щастя. Їхнє викидання може призвести до розладів у родині, розлучення або невдач у шлюбі.

Дитячі речі (особливо перші)

Перші штанці, шапочки, або улюблені іграшки дитини несуть в собі її енергетику і є оберегом. Їхнє викидання може нашкодити здоров'ю або долі дитини. Краще їх зберегти або віддати тим, хто потребує, але лише якщо речі у хорошому стані.

Годинники (особливо зламані)

Годинник - це символ часу та плину життя. Вважається, що викидаючи зламаний годинник, ви можете "зупинити" свій успіх або накликати хвороби. Якщо його неможливо полагодити, краще зберігати як пам'ять.

Дзеркала (навіть биті)

Дзеркала здавна вважаються порталами в інші світи та накопичувачами енергії. Викидати биті дзеркала особливо небезпечно, оскільки це може призвести до великих нещасть. Їх потрібно обережно загорнути та викинути так, щоб ніхто не постраждав, або закопати.

Подарунки, особливо від близьких

Подарунки, зроблені від щирого серця, несуть позитивну енергетику дарувальника. Викидаючи їх, ви можете образити людину на енергетичному рівні або "викинути" свою удачу. Якщо річ не потрібна, краще передарувати її.

Старі віники

Віник - це символ чистоти дому та його добробуту. Викидати старий віник разом зі сміттям - значить викидати свою удачу та гроші. Його краще спалити якомога далі від дому.

Ікони, хрестики, релігійні речі

Релігійні предмети викидати заборонено навіть у сучасних традиціях. Якщо вам потрібно позбавитися таких предметів, то віднесіть їх до церкви або спаліть у чистому місці на землі.

Одяг небіжчика

Якщо річ належала людині, яка померла трагічно або асоціюється у вас з негативом, то просто викидати у сміття не варто. Варто провести обряд очищення - окропити водою або залишити на сонці на декілька годин. Потім річ можна передати нужденним у храм або спалити.

Волосся та нігті

Ці речі - ключ до енергетики людини, тому важливо слідкувати за тим, аби вони не потрапили у чужі руки. Бо їх можуть використати для певних ритуалів, щоб навести порчу. Є ще одна важлива прикмета - якщо птах візьме волосся і використає його для гнізда, людину почнуть мучити головні болі.

Не фанатійте: що точно можна викидати

Є речі, які прикмети обходять стороною:

Зіпсовані продукти

Зламаний та розбитий посуд

Старі рушники, які не використовуються

Побутова техніка, що не працює

Тут здоровий глузд важливіший за прикмету.