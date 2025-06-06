Зеркало как магнит для удачи: где его разместить, чтобы приманить счастье и достаток

В правильном месте зеркало может не только украсить пространство, но и притянуть удачу, деньги и гармоничные отношения. В восточной философии зеркало считается мощным энергетическим инструментом. Но поставить его нужно только в особое место.

Где в доме нужно размещать зеркало, чтобы привлечь удачу, счастье и достаток, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Зеркала в доме размещают преимущественно по правилам удобства - в ванной, в коридоре, на дверце шкафа. Чтобы было удобно поправить прическу и посмотреть на себя перед выходом из дома. Но такое размещение дает только 10% от общего магического потенциала зеркала.

В древних практиках и в восточной философии зеркало - это "дверь" для энергии. Поэтому от расположения этого предмета интерьера зависит, будет ли вам сопутствовать удача в личных отношениях, деньгах и вообще в жизни.

Неправильное расположение может вообще усугубить ситуацию - вместо двойной удачи в жизни, положительная энергия будет утекать из вашего дома, как вода сквозь пальцы.

Зеркало в коридоре

Правило первое. Никогда не вешайте зеркало напротив входной двери. И хотя вам это кажется логичным, по приметам - это неверно. Потому что именно так ваша удача "отражается" обратно и выпускается на улицу, не задерживается в доме.

Если вы хотите разместить зеркало именно при входе, то лучшее место - слева от двери, на уровне вашего сердца. Такое место будет ловушкой для положительной энергии и когда она будет попадать в дом, сначала она коснется вашего изображения, а затем наполнит пространство.

Зеркало в гостиной

Правило второе. Зеркало в гостиной тоже нельзя вешать как попало. Оно должно быть размещено так, чтобы энергия "удваивалась" и соответственно удваивала то, что вы хотите увеличить.

Если повесить напротив стола - будет больше еды, соответственно - достатка. Если разместить напротив окна с красивым видом или на балкон, где много цветов - это увеличит шансы на путешествия.

Нельзя вешать зеркало напротив пустого угла, беспорядка или места, где вы спорите с родными. Потому что именно это и начнет увеличиваться в геометрической прогрессии: беспорядок, ссоры, хаос и пустота.

Зеркало на кухне

Третье правило. Зеркало на кухне влияет на финансовый поток. Именно поэтому оно должно быть направлено на холодильник (желательно полный). Считается, что эта хитрость показывает Вселенной, что вам нужно вдвое больше ресурсов.

Не забывайте следить за чистотой зеркала, потому что разводы, пыль или грязь могут искажать сигналы.

Зеркало в спальне

Правило четвертое. Будьте особенно осторожны при размещении зеркала в спальне. Если оно висит напротив вашей кровати, то энергия удачи будет разбиваться о ваше отражение во сне. И есть риск, что это повлечет за собой тревоги.

Если вам очень необходимо зеркало в спальне - повесьте его в углу. Когда не пользуетесь - закрывайте его тканью, картиной, шторой.

Где зеркалу не место

Напротив кровати. Это создает тревожность, мешает вашему сну и удваивает одиночество, если вы спите в одиночестве.

Напротив двери или мусорника. Это усиливает негатив.

В зоне беспорядка. Зеркало умножает то, что видит. Если перед ним хаос, то вы и получите больше хаоса.