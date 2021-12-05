Життя летить під укіс: як не зійти з розуму і впоратися з обставинами

У житті кожної людини бувають періоди, коли все починає летіти під укіс, стреси захоплюють з головою і здається, що від невизначеності можна зійти з розуму.

Як впоратися зі складними життєвими обставинами та повернути собі душевну рівновагу, розповіли в Lifehacker.

Стратегії виходу з кризи у кожної людини можуть бути свої. Але є кілька методів, які допоможуть швидше впоратися з важкими періодами в житті.

Прийміть ситуацію як є

Опір і неприйняття ситуації тільки погіршує важку ситуацію. Це продовжує біль і страждання, викликає важкі думки та емоції.

Прийміть ситуацію, яка сталася. Вже все сталося і немає сенсу прокручувати в голові, як би ви могли вчинити, якби ситуація знову повторилася.

Прийняття допомагає впоратися з сильними переживаннями, і психологи стверджують, що секрет щастя криється саме в прийнятті – самого себе, своїх страждань, ситуації в цілому.

Прийняти ситуацію - це визнати життя в даному конкретному моменті та дозволити собі рухатися далі з урахуванням нових обставин. Це усуває параліч і страх перед невідомим майбутнім.

Прийняття самого себе - це перестати чинити опір почуттям і емоціям, які вас охопили.

Подбайте про себе

У періоди кризи особливо важливо вміти подбати про себе. Кожна людина повинна дати собі сон, їжу, відпочинок – це важливі елементи для щасливого життя.

Ще нам потрібні міцні відносини з іншими людьми та заняття просто для задоволення.

Турбота про себе - це не егоїзм. Егоїзм в такому аспекті - це власна вигода і використання інших людей для цього, нехтування чужими інтересами.

Здорові способи для радості

Вибирайте для радості здорові способи. Страждання і невпевненість в майбутньому призводять до стресів, а людина схильна його глушити за допомогою алкоголю, їжі або дикими вчинками. У короткочасній перспективі це спрацює, але в довгостроковій – зашкодить.

Порадуйте себе здоровим способом - прогулянка, зустріч з близькими друзями, складіть список подяк. Подумайте, що приносить вам задоволення і підвищує життєвий тонус.

Не довіряйте своїм думкам

Аналізувати та обмірковувати варіанти розвитку події корисно. Можна знайти заздалегідь варіанти вирішення і навіть ухилитися від нових проблем.

Але, якщо мозок занадто довго і напружено обмірковує те, що сталося і ще може статися, особливо в негативному ключі, це починає сприйматися як доконані факти.

Ми починаємо страждати від того, що ще не відбулося насправді, а тільки може статися. Ми уявляємо собі жахи та вганяємо себе в ще більший стрес.

Думайте про хороші сценарії розвитку ситуації, шукайте позитивні моменти в труднощах і вірте, що все, що відбувається – на краще.

Перебувайте в сьогоденні

Невизначеність необов'язково призводить до впевненості в майбутньому. Деяка невизначеність стала вже невіддільним супутником нашого життя.

Найоптимальніше - це перебувати в даному моменті. Вимикайте іноді функцію програвання сценаріїв майбутнього і прислухайтеся до себе в сьогоденні.

Не критикуйте себе за страждання і переживання, підійдіть до процесу з цікавістю. Можете записувати, що ви відчуваєте протягом дня.

Все в цьому житті може вийти з-під контролю, крім вашої уваги. Ми можемо відключитися від зовнішнього світу, щоб знизити рівень тривожності. Можемо скоротити кількість сумних думок, якщо почнемо концентруватися на сьогоденні.

Ви - не жертва

У важкі періоди людина схильна скочуватися в стан жертви та застрявати в негативних думках. Ми перестаємо намагатися щось змінити, чекаємо, що нас хтось прийде і врятує. Але часом від допомоги близьких буває більше шкоди, ніж користі.

Не знімайте з себе відповідальність за своє власне життя і не дозволяйте стресам і проблемам робити з вас жертву обставин. Погані дні трапляються з усіма людьми.

Перестаньте зациклюватися і скаржитися. Сконцентруйтеся на тому, чого ви хочете домогтися. Отримайте користь від того, що сталося. Вивчіть цей урок і візьміть на себе відповідальність – це додасть вам сили.

Допомагайте іншим

Відвернути від важкої ситуації може допомога іншим людям. Такий метод допомагає нам стати щасливими, тому що ми перестаємо думати про себе. Наші зусилля мають сенс і йдуть комусь на благо.

Подумайте, кому ви можете зараз допомогти, що ви готові зробити для інших. Розуміння, що ви живете не дарма в важкі періоди, допомагає повернути грунт під ногами та не зійти з розуму.