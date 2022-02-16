Дитина почала брехати: що робити батькам в такій ситуації

Всі діти проходять різні стадії дорослішання і пізнавання навколишнього світу. Одним з таких етапів стає брехня. Малюки часом не розрізняють, де правда, а де вигадка. Дітки трохи постарше просто забувають деякі деталі, а іноді - намагаються за допомогою брехні привернути до себе увагу.

Як реагувати батькам, якщо дитина почала брехати або занадто багато фантазувати - читайте нижче.

Спокійно вислухайте фантазії. Якщо малюка захопили фантазії, то не варто турбуватися. Це нормальна частина розвитку. У деяких малюків навіть з'являються вигадані друзі. І спілкування з ними формує соціальні навички. Підіграйте їм в такій ситуації та попросіть познайомити з другом, розповісти про нього.

Заохочуйте говорити правду. Якщо дитина збрехала, а потім зізналася в цьому, то не лайте її та не зліться. Подякуйте, що вона з вами поділилася і скажіть, що засмучені. Крик і агресія порушать ваш довірчий контакт, і наступного разу малюк побоїться вам сказати про проступок.

Похваліть його, коли він сказав вам правду. Позитивна реакція здатна творити чудеса, і дитина зрозуміє, що правду говорити варто.

Не звинувачуйте. Якщо зловили дитину на брехні, то постарайтеся пом'якшити свої коментарі. Важливо, щоб ваша реакція призвела не до заперечення, а до зізнання. Строго запитайте про те, хто розбив чашку або розкидав речі. І будьте готові почути брехню. Запропонуйте разом навести порядок і потроху розпитайте його.

Не перевантажуйте дитину. Не навантажуйте малюка кількістю правил і ваших власних очікувань. Дітям складно їх запам'ятати, а потім дотримуватися. Вони почнуть брехати, щоб уникнути вашого батьківського розчарування.

Зміцнюйте довіру. Будьте для дітей прикладом. Не намагайтеся говорити напівправду і дотримуйтеся своїх обіцянок. Якщо у вас щось не виходить - вибачтеся за те, що не виконали обіцянку. Зробіть чесність своєю головною політикою. Дитина повинна знати, що ви довіряєте їй, і вона відповість тим же.

Розберіться з причинами. Постарайтеся зрозуміти, що змусило дитину збрехати. Не всі причини залежать від дитини, часом винні обставини або самі дорослі. Варто підходити до цього пункту серйозно, щоб налагодити контакт з малюком.