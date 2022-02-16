Ребенок начал врать: что делать родителям в такой ситуации

Все дети проходят различные стадии взросления и познавания окружающего мира. Одним из таких этапов становится вранье. Малыши порой не различают, где правда, а где вымысел. Детки чуть постарше просто забывают некоторые детали, а иногда - пытаются с помощью вранья привлечь к себе внимание.

Как реагировать родителям, если ребенок начал врать или слишком много фантазировать - читайте ниже.

Спокойно выслушайте фантазии. Если малыша захватили фантазии, то не стоит беспокоиться. Это нормальная часть развития. У некоторых малышей даже появляются выдуманные друзья. И общение с ними формирует социальные навыки. Подыграйте им в такой ситуации и попросите познакомить с другом, рассказать о нем.

Поощряйте говорить правду. Если ребенок соврал, а потом признался в этом, то не ругайте его и не злитесь. Поблагодарите, что он с вами поделился и скажите, что расстроены. Крик и агрессия нарушат ваш доверительный контакт, и в следующий раз малыш побоится вам сказать о проступке.

Похвалите его, когда он сказал вам правду. Положительная реакция способна творить чудеса, и ребенок поймет, что правду говорить стоит.

Не обвиняйте. Если поймали ребенка на вранье, то постарайтесь смягчить свои комментарии. Важно, чтобы ваша реакция привела не к отрицанию, а к признанию. Строго спросите о том, кто разбил чашку или разбросал вещи. И будьте готовы услышать ложь. Предложите вместе навести порядок и понемногу расспросите его.

Не перегружайте ребенка. Не нагружайте малыша количеством правил и ваших собственных ожиданий. Детям сложно их запомнить, а потом придерживаться. Они начнут врать, чтобы избежать вашего родительского разочарования.

Укрепляйте доверие. Будьте для детей примером. Не пытайтесь говорить полуправду и придерживайтесь своих обещаний. Если у вас что-то не получается - извинитесь за то, что не выполнили обещание. Сделайте честность своей главной политикой. Ребенок должен знать, что вы доверяете ему, и он ответит тем же.

Разберитесь с причинами. Постарайтесь понять, что заставило ребенка соврать. Не все причины зависят от ребенка, порой виноваты обстоятельства или сами взрослые. Стоит подходить к этому пункту серьезно, чтобы наладить контакт с малышом.