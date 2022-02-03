Дитяча істерика: які фрази батьків під забороною і як вгамувати потік сліз

Дитяча істерика може статися коли завгодно, де завгодно і це абсолютно не залежить від характеру малюка або поведінки батьків. Часом така ситуація відбувається раптово, і батьки абсолютно не розуміють, як з нею впоратися. Особливо, якщо це відбувається в людному місці.

Як заспокоїти малюка, які фрази говорити не потрібно, і чому дитина закочує істерику – читайте нижче.

Чому дитина плаче

Сльози дитини - це чіткий сигнал, що їй погано. Істерика може статися через те, що малюк втомився, голодний, хоче пити, в туалет або засмутився через якусь покупку.

Справитися зі своїми емоціями діти не в змозі, тому їх неприємні почуття виливаються в банальну істерику. І часто це відбувається саме в людних місцях, оскільки там діти переповнюються емоціями та враженнями найбільше.

Все, що потрібно від батьків – прийти на допомогу, надати підтримку і знайти потрібні слова, щоб заспокоїти малюка.

Що не можна говорити дитині під час істерики

Психологи рекомендують уникати фрази, які можуть малюка засмутити або образити. Не варто дитину соромити в момент істерики - ефект буде прямо протилежний. І не залякуйте його в такій ситуації – це може викликати невроз і фобії.

Також не варто вдаватися до підкупу і маніпуляцій. Не обіцяйте купити їй дорогу іграшку або щось, що раніше ви вже відмовилися купувати. Це буде мати сумні наслідки й в голові у дитини з'явиться чіткий ланцюг: заревів – все купили.

Не варто говорити такі фрази:

Хлопчики не плачуть

Якщо ти зараз же заспокоїшся, то я куплю тобі те, що ти хочеш.

Подивися, інші діти себе так не ведуть

Ти занадто багато хочеш

Ой, яка негарна заплакана дитина

Якщо не перестанеш плакати, тебе забере злий дядько (поліцейський, бабайка)

Як зупинити істерику дитини

Дитяча істерика накочує дуже швидко, як сніжний ком. І реакція батьків має дуже велике значення. Потрібно показати, що вам дійсно важливо, що з нею відбувається.

Адже маленька біда маленької людини - дуже велика для неї. Батьки повинні зберігати абсолютний спокій і не допускати спалахів агресії.

Психологи радять присісти перед дитиною, щоб опинитися з нею на одному рівні – це встановлює довіру та увагу. Можна малюка обійняти, якщо він дозволяє.

Які фрази можна вживати:

Я розумію, що ти чимось дуже засмучена. А що ми можемо з цим зробити?

І що будемо робити далі?

Розкажи мені, що саме тебе хвилює

Я не відійду від тебе, поки ти так сильно засмучена

Також поцікавтеся, може малюк хоче пити, їсти, втомився або вийти на свіже повітря.

Є і дуже універсальне питання, яке здатне зупинити багато дитячих істерик.

Проблема, через яку ти плачеш, маленька, середня або велика?

Дитина починає вдумуватися в масштаби своєї проблеми, і плач стихає. Поки вона намагається сформулювати та проаналізувати – обороти істерики йдуть на спад. А це дасть можливість батькові більш осудно обговорити проблему.

Маленьку проблему можна вирішити легко і швидко, у них немає наслідків. Середня зажадає трохи більше часу. А ось велику проблему вирішити буде складніше. І не завжди це доступно, часом можна тільки полегшити.

Крім того, батьки не повинні звертати увагу на реакцію оточуючих. Якщо доставлений комусь дискомфорт - можна вибачитися. Але увага повинна бути зосереджена на дитині.

Пропонуйте компроміси, говоріть про свої почуття і запитуйте про почуття дитини. І при всьому цьому потрібно зберігати спокій і впевненість – дитина швидко відчуває такі речі.