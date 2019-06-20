Укрзалізниця потрапила в черговий скандал через вагони

Укрзалізниця потрапила в скандал через страшні умови в електричці Львів - Рівне. В мережі опублікували відео, на якому видно жахливий стан пасажирських вагонів електропоїзда. Як повідомляє очевидець, за півроку після підвищення тарифів на проїзд, електричку не змогли привести в порядок. Про це повідомляє координатор Проекту "Поїздка" киянин Олександр Бондаренко, з посиланням на відеоматеріал пасажира, який їздив в страшній електричці.

"Таке не можна терпіти! Покладемо край цьому разом! Електричка Львів-Рівне. Червень 2019 року. З січня місяця у вагоні навіть ті папірці, що люди взимку запихали в щілини, щоб не дуло і ті не витягли! Ціна зросла на 50% за проїзд. Мені не шкода, але хіба це не плювок у нас? Ми ж не худоба!" – написав обурений пасажир.

Укрзалізниця потрапила в скандал через страшні умови в електричках (відео: youtube.com/Kozak UA)

У мережі підтримали свого роду флешмоб, а також згадали аналогічні випадки з Укрзалізницею:

Зв'язати начальника Укрзалізниці і пустити його в такому "вагоні" по Україні, нехай живе в ньому, чорт.

Друзі, мовчати тут не треба. Ніякої зради. Просто наше мовчання підтримує такі ганебні речі. Просто розповсюдьте в соцмережах і ми змінимо країну на краще!

Так само і на поїзд піднімали, а змін у плацкартних вагонах немає, все по-старому.

Поки платите за це лай*о все залишиться, як раніше.

Нічого, ось прийшла справжня спека, тепер все витягнуть з щілин...

Зате зарплати собі підняли, виродки!

Укрзалізниця потрапила в скандал через страшні умови в електричках (скріншоти: youtube.com/Kozak UA)

Нагадаємо, що раніше УЗ попередила про збої сервісу покупки квитків.

Також повідомлялося, що УЗ вже призначила 30 додаткових поїздів на літо.

Раніше ми писали, що в мережі розповіли, як їздити "зайцем" на Бориспільському експресі.