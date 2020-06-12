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Разумков прокоментував можливе звільнення

STYLERПерсони    12.06.2020 - 18:33
Разумков прокоментував можливе звільнення
Дмитро Разумков (фото: РБК-Україна)

Голова ВР висловився про збір підписів на його звільнення

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував скандал зі збором підписів про його звільнення. Як повідомлялося раніше, Гео Лерос зробив сенсаційну заяву, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак намагався звільнити Разумкова і збирав під це голоси фракцій.

Як повідомив голова ВР, про те, що проводився збір підписів про його звільнення він дізнався від своїх колег.

"Я бачив цю новину, колеги мені скинули", - розповів Разумков в інтерв'ю Bykvu.

Також чиновник став на захист свого потенційного опонента.

"У мене не було можливості поговорити з цього приводу з Андрієм Борисовичем. Але, думаю, що він би мені про це сказав особисто", - додав він.

Разумков також підкреслив, що збір підписів не вплине на його відставку. Звільнення, як і прийняття на роботу, проводиться строго за регламентом.

"Звільнити голову Верховної Ради може лише Верховна Рада - це чітко передбачено в Конституції. Як і підстави для звільнення. Якщо ВР прийме таке рішення, я прийму його з великою повагою", - підсумував Разумков.

Нагадаємо, що раніше радник голови ВП Михайло Подоляк прокоментував можливу відставку глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Також повідомлялося, що САП перекваліфікувала справу про "плівках Єрмака" на "шахрайство" і передала в Національну поліцію.

Раніше РБК-Україна писало, що НАБУ зобов'язали почати розслідування стосовно брата Єрмака.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України звільненняДмитро Разумков
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