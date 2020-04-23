САП перекваліфікувала справу про "плівки Єрмака"

Фото: Гео Лерос (facebook.com/MasiNayyem)

Раніше справу кваліфікували як "зловживання впливом"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала справу щодо оприлюднення плівок за участю брата глави Офісу президента Дениса Єрмака на "шахрайство" і передала в Національну поліцію. Про це у Facebook повідомила юридична компанія "Міллер", яка захищає інтереси народного депутата Гео Лерос.

До цього справу кваліфікували як "зловживання впливом".

"Суть зловживання впливом у тому, що особі дають гроші за те, що воно вплине на прийняття рішень кимось іншим. А суть шахрайства в тому, що особа, зловживаючи довірою, виманює гроші, просто для власного збагачення. Шахрайство, на відміну від зловживання впливом, не відноситься до корупційних злочинів, тому справа більше не в підслідності НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відео з братом Андрія Єрмака - Денисом, де той обговорює призначення на різні посади в держорганах.

За ініціативи голови Офісу президента Державне бюро розслідувань і Служба безпеки відкрили ряд кримінальних проваджень проти Лерос. Зокрема, за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака і за фактом шахрайства.

Кримінальну справу відкрила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тільки в цьому випадку виробництво порушили за фактом можливого зловживання владою при призначенні на посади в державні органи.