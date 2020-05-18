Відставка Єрмака точно не планується, - Офіс президента

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Чутки про відставку запускають для розкачки політичного ринку

Відставка глави Офісу президента Андрія Єрмака точно не планується. Такі чутки запускаються певними групами для розкачки політичного ринку.

Про це РБК-Україна заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Ніяких планів відставки Єрмака немає. Я прекрасно розумію причини таких розмов. Слабкий голова ОП - мрія для різних груп впливу. Єрмак же дотримується виключно жорсткого стилю управління і цим багатьом незручний. Але сама суть його посади - це бути операціоністом президента, людиною, яка "розшиває" його слова вниз по виконавчим вертикалях", - сказав він.

За словами Подоляка, чутки про можливу відставку голови ОП традиційно виконуються різними групами, які не можуть реалізувати свої "хотілки" і які так нехитро намагаються розгойдати політичний ринок.

"Зараз Єрмак займається створенням, фактично "з нуля" дієвого та ефективного президентського апарату. Щоб він не виглядав як це було ще півроку тому. Є рішення? Хто і як виконав? Цим, зрозуміло, багато незадоволені. Але, важливо розуміти, що з усіма людьми, які зараз працюють в апараті президента, голови Офісу відносини рівні і робочі. Немає ніяких конфліктів. Більш того, нині в Офісі практикується логічне вертикальне підпорядкування, а не якісь підкилимні течії", - підкреслив Подоляк.

Він додав також, що, зокрема, з першим заступником голови ВП Сергієм Трофімовим у Єрмака точно рівні і робочі відносини. "Ніяких непорозумінь, про які часто говорять, особливо на якихось анонімних каналах, немає. Більш того, навіть якщо виникнуть якісь нюанси, тобто справедливий арбітр - президент", - сказав радник глави ВП.

"Пустопорожні ж розмови про те, що нібито перший заступник найняв якусь команду для свого медіа-просування, навіть не хочу коментувати. Зрозуміло, ми прекрасно знаємо і бачимо. Але це його справа, і втручатися в приватні питання ніхто не збирається. Впевнений, що головна функція Офісу - не інтриги, а тільки максимально повно і докладно інформувати президента і комунікувати прийняті ним рішення. Думаю, весь апарат налаштований саме на це. Без бажання витрачати час на власний піар", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, на початку квітня в Україні розгорівся скандал за участю брата Андрія Єрмака Дениса. Нардеп Гео Лерос опублікував записи, де Денис Єрмак нібито обговорює хабарі за призначення на високі посади. Сам Денис Єрмак заперечує, що брав гроші. Правоохоронні органи відкрили кілька кримінальних справ, у тому числі на нардепа Лерос.

При цьому в ЗМІ протягом квітня також неодноразово з'являлася інформація про можливу відставку Єрмака з посади голови ОП.

Автор: Игорь Литвиненко