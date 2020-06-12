Разумков прокомментировал возможное увольнение

Дмитрий Разумков (фото: РБК-Украина)

Глава ВР высказался о сборе подписей на его увольнение

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал скандал со сбором подписей об его увольнении. Как сообщалось ранее, Гео Лерос сделал сенсационное заявление, что глава Офиса Президента Андрей Ермак пытался уволить Разумкова и собирал под это голоса фракций.

Как сообщил глава ВР, о том, что проводился сбор подписей о его увольнении он узнал от своих коллег.

"Я видел эту новость, коллеги мне сбросили", - рассказал Разумков в интервью Bykvu.

Также чиновник встал на защиту своего потенциального оппонента.

"У меня не было возможности поговорить по этому поводу с Андреем Борисовичем. Но, думаю, что он бы мне об этом сказал лично", - добавил он.

Разумков также подчеркнул, что сбор подписей не повлияет на его отставку. Увольнение, как и принятие на работу, производится строго по регламенту.

"Освободить председателя Верховной Рады может только Верховная Рада - это предусмотрено четко в Конституции. Как и основания для увольнения. Если ВР примет такое решение, я приму его с большим уважением", - подытожил Разумков.

Напомним, что ранее советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал потенциальную отставку главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Также сообщалось, что САП переквалифицировала дело о "пленках Ермака" на "мошенничество" и передала в Национальную полицию.

Ранее РБК-Украина писало, что НАБУ обязали начать расследование в отношении брата Ермака.

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Автор: Киселева Анна