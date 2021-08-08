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На південному заході Туреччини лісова пожежа спалахнула недалеко від аеропорту

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Туреччина, Неділя 08 серпня 2021 19:08
На південному заході Туреччини лісова пожежа спалахнула недалеко від аеропорту Фото: На південному заході Туреччини лісова пожежа спалахнула недалеко від аеропорту (twitter.com/bianet_eng)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 8 серпня, на південному заході Туреччини сталася ще одна лісова пожежа. Загоряння сталося в районі Кафер, недалеко від аеропорту Даламан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

У район були направлені пожежні підрозділи. Цивільні особи також надають допомогу в гасінні пожежі.

За даними видання, що пожежа не становить небезпеки для аеропорту.

Згідно з офіційними звітами, з 28 липня було зареєстровано 208 пожеж в 44 провінціях. 196 з них вдалося взяти під контроль, але 12 пожеж у п'яти провінціях все ще продовжують горіти.

Пожежники, яким допомагають літаки-бомбардувальники, вертольоти і безпілотники, продовжують боротися з полум'ям, що охопило Анталію, Муглу, Адану, Айдин, Іспарту і Денізлі.

Сильні вітри і пекуча спека призвели до затяжних пожеж, які вирують в основному в популярних місцях відпочинку, включаючи Мармарис в Мугле і Манавгат в Анталії.

Протягом декількох днів полум'я просувалося до житлових районів, що призвело до евакуації сотень людей. У сільських районах Анталії пожежі знищили десятки будинків, залишивши велику кількість людей без даху над головою.

В результаті пожеж в Анталії і Мугле загинули щонайменше вісім осіб.

Раніше повідомлялося, що гасити масштабні лісові пожежі в Туреччині допомагають два пожежні літаки ДСНС України.

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