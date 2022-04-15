Село Горенка під Києвом зруйновано майже на 80%, - супутниковий центр ООН
Фахівці ООН на підставі інформації з супутникових знімків і накладених фільтрів, отримали інформацію про відсоток зруйнованих будинків і житлової інфраструктури в селі Горенка під Києвом. Повідомляється, що 77% будинків сильно пошкоджено, або зруйновано повністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram журналіста Романа Бочкали.
Повідомляється, що при актуалізації цифрової карти супутникового центру ООН враховувалися пошкодження, видимі на супутникових знімках. Від бойових дій найбільше постраждали вулиці в Північній і західній частинах населеного пункту, які примикають до Ірпеня і Мощуна.
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