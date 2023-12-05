"Врач не хочет тянуть". Сыну известного украинского ведущего понадобилась срочная операция

Украинский ведущий Слава Демин показался со своим 13-летним сыном в больнице. По словам звезды, парень сейчас проходит разные анализы, а уже в среду его ждет первая в его жизни операция, которая будет проходить под общим наркозом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Что известно

Наследник Демина посетил ЛОРа, после чего ему порекомендовали удалить аденоиды. Иначе у Влада могут возникнуть проблемы с дыханием и носовой перегородкой.

Сыну Славе Демина нужна операция (фото: instagram.com/slavademin_official)

"Владу 13 лет и пора удалять аденоиды. Дальше врач не хочет тянуть, ведь это может повлиять на нос, дыхание и перегородку", - поделился ведущий.

Слава отметил, что они с мамой мальчика очень переживают перед будущим хирургическим вмешательством.

А вот сам Влад настроен решительно, и ждет этого больше, чем День святого Николая.

Сыну Славы Демина нужна операция (фото: instagram.com/slavademin_official)

"Это будет его первая операция под общим наркозом. Говорит, что ждет ее больше, чем на Николая", - отметил мужчина.

Напомним, в 2020 году Слава Демин разошелся с женой Оксаной, на которой был женат 13 лет.

У эксов остался сын Влад, ради которого они и сохранили хорошие отношения.

Слава Демин с сыном (фото: instagram.com/slavademin_official)