RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вместе или отдельно? По каким календарям в этом году будут отмечать Пасху разные церкви

Как будем отмечать Пасху в 2023 году (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Пасха в 2023 году приходится на апрель, и представители разных конфессий будут отмечать ее с разницей в одну неделю. Греко-католическая церковь Украины и ПЦУ не готовы пока прийти к единому календарю.

Будут ли разные церкви Украины отмечать Пасху вместе или нет - читайте в материале ниже.

Когда Пасха в 2023 году

Христиане западного обряда (большинство стран Европы, католики) будут отмечать светлый праздник Пасхи - 9 апреля, а вот православные и греко-католики (Украина) через неделю - 16 апреля.

Переход на новый календарь в Украине

Украинская Греко-Католическая Церковь еще 6 февраля 2023 года сообщила, что переходит на новый литургический календарь. Однако по церковным канонам Новый год наступает 1 сентября. Соответственно, новые даты церковных праздников начнут действовать только с осени.

Кроме того, в УГКЦ отметили, что приходы или общины, которые чувствуют себя не готовыми к переходу (по отдельному благословению епархиального епископа), могут продлить действие юлианского календаря до 2025 года.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук рассказал в эфире телеканала "1+1" о том, что церковь пока не планирует менять традиции, связанные с празднованием "недвижимых" праздников.

Он добавил, что "недвижимые" праздники еще не были реформированы. А также Шевчук выразил надежду, что католики и православный мир продолжат работать над созданием общей пасхалии, чтобы праздновать вместе не только Рождество, но и Пасху - совместно.

А ранее митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря) сообщил, что ПЦУ соберется на Архиерейский собор только в мае 2023 года. И одним из вопросов обсуждения будет именно об общей календарной системе.

Более того, Синод ПЦУ еще в 2022 году разрешил общинам, которые имеют желание перейти на новый календарь, сделать это по соответствующим процедурам.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как будет выглядеть новый церковный календарь после перехода.

А также мы писали о том, сколько украинцев готовы перейти на новый церковный календарь.

Читайте РБК-Украина в Google News
УГКЦПЦУПасхацерковный календарь