25 декабря или 7 января? Когда Украина будет праздновать Рождество в этом году

Рождество в Украине много лет традиционно отмечали 7 января. Однако с каждым годом все больше украинцев начинает отмечать этот важный праздник вместе со всей Европой - 25 декабря. В этом году Синод Православной церкви Украины разрешил проводить богослужения в честь Рождества Христова 25 декабря.

Когда Украина будет отмечать Рождество в этом году - читайте в материале ниже.

Службы в храмах будут проводиться теперь и 25 декабря, и 7 января. В декабре - по желанию прихожан. В разных областях Украины уже начали высказывать свое желание перейти на новоюлианский календарь и отмечать Рождество именно 25 декабря.

При этом, отменять Рождество 7 января, которое отмечают в этот день в России, некоторых грузинских церквях, сербских, Иерусалимской православной церкви, пока не планируют. И по сути, у украинцев теперь есть два Рождества.

Почему в Украине два Рождества

Ранее ошибочно считали, что 25 декабря празднуют католики, а 7 января - православные. На самом деле, это не так. Дата празднования Рождества у всех одинаковая, но используются разные календари - григорианский и юлианский.

В 2017 году Верховная Рада сделала праздничными и государственными выходными днями обе даты - 25 декабря и 7 января. Это был своеобразный шаг навстречу украинским католикам и протестантским конфессиям, которые отмечают Рождество с большинством православных и католиков мира.

Как объяснял митрополит Епифаний после получения Томоса, в ПЦУ пока не будут переходить на новый календарь - во избежание возможного раскола и неодобрения верующих. А еще ПЦУ опасается, чтобы переход на новый календарь не использовали в своей агитации УПЦ МП.

"Там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верных, как исключение, разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 г. совершить богослужение по образу праздника Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую Митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения", - решил Синод 18 октября 2022 года.

И хотя, возможно, менять календарь во время войны - не самое удачное время, украинцы одобрительно приняли решение Синода.

Как изменится календарь?

Святой вечер - 24 декабря (вместо 6 января)

Рождество Христове - 25 декабря (вместо 7 января)

Щедрый вечер (Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)

Василия - 1 января (вместо 14 января)

Крещение - 6 января (вместо 19 января)

Благовещенье - 25 марта (вместо 7 апреля)

Юрия - 23 апреля (вместо 6 мая)

Рождество Иоанна Крестителя - 23 июня (вместо 7 июля)

Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)

Пророка Ильи - 20 июля (вместо 2 августа)

Маковея - 1 августа (вместо 14 августа)

Преображение - 6 августа (вместо 19 августа)

Первая Пречистая - 15 августа (вместо 28 августа)

Вторая Пречистая - 8 сентября (вместо 21 сентября)

Покрова - 1 октября (вместо 14 октября)

Андрея - 30 ноября (вместо 13 декабря)

Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)

Скриншот

Стоит отметить также, что Рождество 25 декабря отмечает более 2 млрд человек на планете, а вот 7 января - всего несколько десятков миллионов.