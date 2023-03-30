Разом чи окремо? За якими календарями цього року відзначатимуть Великдень різні церкви

Коли Великдень у 2023 році

Християни західного обряду (більшість країн Європи, католики) відзначатимуть світле свято Великодня – 9 квітня, а от православні та греко-католики (Україна) за тиждень – 16 квітня.

Перехід на новий календар в Україні

Українська Греко-Католицька Церква ще 6 лютого 2023 року повідомила, що переходить на новий літургійний календар. Проте за церковними канонами Новий рік настає 1 вересня. Відповідно, нові дати церковних свят почнуть діяти лише з осені.

Крім того, в УГКЦ зазначили, що парафії або громади, які почуваються не готовими до переходу (за окремим благословенням єпархіального єпископа), можуть продовжити дію юліанського календаря до 2025 року.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук розповів в ефірі телеканалу "1+1" про те, що церква поки що не планує змінювати традиції, пов'язані зі святкуванням "нерухомих" свят.

Він додав, що "нерухомі" свята ще не були реформовані. А також Шевчук висловив сподівання, що католики та православний світ продовжать працювати над створенням спільної пасхалії, щоб святкувати разом не лише Різдво, а й Великдень – спільно.

А раніше митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря) повідомив, що ПЦУ збереться на Архієрейський собор лише у травні 2023 року. І одним із питань обговорення буде саме про спільну календарну систему.

На додаток, Синод ПЦУ ще 2022 року дозволив громадам, які мають бажання перейти на новий календар, зробити це за відповідними процедурами.