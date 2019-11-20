Різниця в 22 градуси: синоптики попередили про істотні морози

Погода в Україні в листопаді (колаж РБК-Україна)

Синоптики попередили, що різниця температур 21 листопада досягне 22 градусів

Погода в Україні 21 листопада, у четвер, буде істотно різнитися в залежності від області. Наприклад, на Сході України морози в нічний час досягнуть -8 градусів. У той же час у Закарпатській області синоптики прогнозують максимальну денну температуру до +12... +14 градусів тепла. Також у західній частині України очікуються незначні опади. Про це повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру.

За даними оновленого прогнозу, погодні умови в різних регіонах нашої країни будуть істотно відрізнятися. Синоптики попередили, що опади очікуються у західних регіонах, а також в Одеській області. В інших областях буде хмарна погода з низькою ймовірністю дощу.

За даними синоптиків, найвищий рівень тепла очікується в західних областях, де термометри покажуть в середньому +3... +8 градусів. Ще тепліше буде в Закарпатській області, де рівень тепла досягне +12... +14 градусів. В нічний час в цих регіонах буде трохи холодніше, але незначно – термометри опустяться до +3... +6 градусів. Також тепло буде і в деяких південних областях – Одеській і на Кримському півострові, де синоптики прогнозують потепління до +5... +7 градусів.

Погода в Україні на 21 листопада (скріншоти: meteo.gov.ua)

В інших регіонах України -3... +3 градуси. Найхолодніше буде на сході країни, де в нічний час очікуються морози до -4... -8 градусів. Найбільше постраждають Донецька, Луганська та Харківська області.

Також синоптики попередили про те, що в Україні 21 листопада майже у всіх регіонах очікуються сильні пориви вітру.

"21 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м / с, в Приазов'ї 25-28 м / с (II рівень небезпеки, оранжевий). 21 листопада на акваторії Азовського моря пориви вітру 25-30 м / с, висота хвиль 13-20 дм", - додали в прогнозі.

Негода (колаж РБК-Україна)

Варто відзначити, що згідно з народним прогнозом, з цього дня "зима встає на ноги". У народі помітили, якщо у цей день з'являвся іній, то чекали багато снігу; якщо день починався туманом, чекали відлиги; а ясна погода у цей день говорила про майбутню морозну зиму.