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В Україні оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство     20.11.2019 - 14:49
В Україні оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Очікуються пориви вітру до 28 м/с

Погода в Україні у четвер, 21 листопада, суттєво погіршиться, очікуються сильні пориви вітру до 28 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків з Українського гідрометцентру, завтра на більшості території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с. У Приазов'ї сила поривів подекуди сягатиме 25-28 м/с.

Також сильні пориви вітру очікуються у Києві та Київській області. Пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попереджала, що завтра у Києві буде вітряна погода, також очікуються заморозки до -4 градусів. Сильний вітер також прогнозувався у Києві. У східних областях завтра можливе зниження температури до -8 градусів.

Крім того, сьогодні, 20 листопада, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман в Україні. Туман прогнозувався на більшості території країни, включно з Києвом та Київською областю. Очікувалося, що видимість погіршиться до 200-500 метрів.

Також, сьогодні в Україні очікувалась переважно хмарна погода з невеликими заморозками. Вночі на сході температура повітря знизиться до -1 градуса.

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