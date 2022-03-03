Як розвантажити мобільну мережу, щоб покращити зв'язок: у Мінцифрі дали поради

Росія напала на Україну 24 лютого. Через це багато українців опинилися на відстані та намагаються підтримувати зв'язок завдяки телефонним дзвінкам.
Як допомогти операторам розвантажувати мобільні мережі, щоб кожен міг зателефонувати близьким, повідомили в Мінцифри.
Зокрема, багато українці здебільшого читають новини у Telegram, Viber та інших соцмережах. У Мінцифри заявили, що це впливає на мобільну мережу.
Щоб не перевантажувати мережу, потрібно:
Після цього ви зможете самі обирати, які світлини чи відео завантажувати.
Зазначимо, що у багатьох месенджерах налаштування схожі, але можуть трішки відрізнятися:
Раніше ми повідомляли, що Telegram посилить боротьбу з фейками і збільшить швидкість роботи додатка в Україні.
Також ми писали, що робити, якщо ви побачили диверсантів або ворожі ДРГ.
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