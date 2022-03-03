Як розвантажити мобільну мережу, щоб покращити зв'язок: у Мінцифрі дали поради

Зокрема, багато українці здебільшого читають новини у Telegram, Viber та інших соцмережах. У Мінцифри заявили, що це впливає на мобільну мережу.

Щоб не перевантажувати мережу, потрібно:

під'єднуватися до домашньої Wi-Fi мережі;

вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.

Після цього ви зможете самі обирати, які світлини чи відео завантажувати.

Зазначимо, що у багатьох месенджерах налаштування схожі, але можуть трішки відрізнятися: