Как разгрузить мобильную сеть, чтобы улучшить связь: в Минцифре дали советы

В частности, многие украинцы в большинстве своем читают новости в Telegram, Viber и других соцсетях. В Минцифре заявили, что это влияет на мобильную сеть.

Чтобы не перегружать сеть, нужно:

подключаться к домашней Wi-Fi сети;

отключать функцию автоматической загрузки мультимедиа на телефонах.

После этого вы сможете сами выбирать, какие фотографии или видео загружать.

Отметим, что во многих мессенджерах настройки похожи, но могут немного отличаться: