Как разгрузить мобильную сеть, чтобы улучшить связь: в Минцифре дали советы

Россия напала на Украину 24 февраля. Поэтому многие украинцы оказались на расстоянии и пытаются поддерживать связь благодаря телефонным звонкам.
Как помочь операторам разгружать мобильные сети, чтобы каждый мог позвонить по телефону близким, сообщили в Минцифре.
В частности, многие украинцы в большинстве своем читают новости в Telegram, Viber и других соцсетях. В Минцифре заявили, что это влияет на мобильную сеть.
Чтобы не перегружать сеть, нужно:
После этого вы сможете сами выбирать, какие фотографии или видео загружать.
Отметим, что во многих мессенджерах настройки похожи, но могут немного отличаться:
Ранее мы сообщали, что Telegram усилит борьбу с фейками и увеличит скорость приложения в Украине.
Также мы писали, что делать, если вы увидели диверсантов или вражеские ДРГ.
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