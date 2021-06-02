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Блогерша, яка розгромила квартиру, осоромилась новим відео

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Київ, Середа 02 червня 2021 22:22
Блогерша, яка розгромила квартиру, осоромилась новим відео Колаж РБК-Україна: київська блогерша оскандалилася новим відео
Автор: Styler

Блогерша з Києва з ніком ttiisshhiinnaa, яка рознесла знімну квартиру і влаштувала істерику через заблокований Insragram, осоромилась новим відео. Дівчина заявила, що їде в Росію.

Про це вона розповіла в новому відео в Telesco.pe.

"Ми сьогодні п'ємо горілку. Ми в Росію уйо**єм", - говорить вона на відео.

Увага на відео присутня ненормативна лексика.

Інцидент на знімній квартирі

Все сталося в ніч на 1 червня. Блогерша разом зі своїми друзями влаштувала у квартирі п'яний погром, після чого сусіди викликали поліцію і охорону.

Друга Марії забрали в райвідділ, а сама вона поводилась неадекватно, просила поліцію їх відпустити, якщо вона покаже їм груди, а також нецензурно висловлювалася в бік правоохоронців.

Після цієї витівки їй заблокували Insragram, де у неї було вже 75 тисяч фоловерів. Дівчина впала в істерику і погрожувала, що вб'є себе, якщо їй не повернуть доступ в соцмережу.

Зазначимо, що не перша її подібна витівка. Нещодавно вона влаштувала під час фотосесії стрілянину на вулицях Києва, і в той же день - погром на знімній квартирі в елітному ЖК.

Нагадаємо, історія 8-річної Мілани Маханец і її "роману" з підлітком отримала продовження.

Ми також писали про те, що дочка судді Печерського суду вибачилась за образи українців.

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