Історія 8-річної Мілани Маханець та її "роману" з підлітком отримала продовження

Скандальна блогер Мілана Маханець після хвилі хейта, яка хлинула після її роману в інтернеті з блогером Пашею Паєм, знову стала викладати з ним фото, хоча їм заборонили зустрічатися.

Він прокоментував скандал з малолітньою блогеркою і її 13-річним другом з Москви.

"Ситуація, що склалася, ще раз підтверджує, наскільки сьогодні важливо говорити про онлайн-безпеку не тільки з дітьми, але і з дорослими. На жаль, іноді батьки самі наражають синів і дочок на небезпеку", - сказав він.

Зараз розслідування у цій справі триває, бо контент, який вони публікували, вважається неприпустимим.

"Вважаю контент, який виготовляли і публікували дорослі, використовуючи своїх дітей, неприпустимим і таким, що порушує їх права. Цей контент може шкодити не тільки дітям, безпосередньо його створюють, але і тим, які спостерігають за ними, беруть приклад. Тому я і звернувся в МВС, Генпрокуратуру, кіберполіцію, соціальні служби для встановлення фактів і відповідного реагування", - розповів Кулеба.

Він нагадав, що зараз кримінальне провадження відкрито і розслідування триває. Кулеба зазначає, що суспільство має відразу реагувати, якщо бачить подібний контент в мережі.

"На жаль, батьки іноді не бачать межі і проста розвага перетворюється в експлуатацію сина або дочки. У кожному конкретному випадку потрібно розбиратися, щоб сказати, є тут порушення чи ні. Вважаю, що суспільство має реагувати на той контент, участь в якому може негативно вплинути на дитину. Зокрема, повідомляти в кіберполіцію, якщо натрапили на такі матеріали", - резюмував Кулеба.