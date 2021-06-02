Разгромившая квартиру блогерша оскандалилась новым видео
Блогерша из Киева с ником ttiisshhiinnaa, которая разнесла съемную квартиру и устроила истерику из-за заблокированного Insragram, оскандалилась новым видео. Девушка заявила, что уезжает в Россию.
Об этом она рассказала в новом видео в Telesco.pe.
"Мы сегодня пьем водку. Мы в Россию уе**ем", - говорит она на видео.
Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.
Инцидент на съемной квартире
Все произошло в ночь на 1 июня. Блогерша вместе со своими друзьями устроила в квартире пьяный погром, после чего соседи вызвали полицию и охрану.
Друга Марии забрали в райотдел, а сама она вела себя неадекватно, просила полицию их отпустить, если она покажет им грудь, а также нецензурно выражалась в сторону правоохранителей.
После этой выходки ей заблокировали Insragram, где у нее было уже 75 тысяч подписчиков. Девушка впала в истерику и угрожала, что убьет себя, если ей не вернут доступ в соцсеть.
Отметим, что не первая ее подобная выходка. Недавно она устроила во время фотосессии стрельбу на улицах Киева, и в тот же день - погром на съемной квартире в элитном ЖК.
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