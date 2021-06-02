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Разгромившая квартиру блогерша оскандалилась новым видео

Новина українською →
Киев, Среда 02 июня 2021 22:22
Разгромившая квартиру блогерша оскандалилась новым видео Коллаж РБК-Украина: киевская блогерша оскандалилась новым видео
Автор: Styler

Блогерша из Киева с ником ttiisshhiinnaa, которая разнесла съемную квартиру и устроила истерику из-за заблокированного Insragram, оскандалилась новым видео. Девушка заявила, что уезжает в Россию.

Об этом она рассказала в новом видео в Telesco.pe.

"Мы сегодня пьем водку. Мы в Россию уе**ем", - говорит она на видео.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.

Инцидент на съемной квартире

Все произошло в ночь на 1 июня. Блогерша вместе со своими друзьями устроила в квартире пьяный погром, после чего соседи вызвали полицию и охрану.

Друга Марии забрали в райотдел, а сама она вела себя неадекватно, просила полицию их отпустить, если она покажет им грудь, а также нецензурно выражалась в сторону правоохранителей.

После этой выходки ей заблокировали Insragram, где у нее было уже 75 тысяч подписчиков. Девушка впала в истерику и угрожала, что убьет себя, если ей не вернут доступ в соцсеть.

Отметим, что не первая ее подобная выходка. Недавно она устроила во время фотосессии стрельбу на улицах Киева, и в тот же день - погром на съемной квартире в элитном ЖК.

Напомним, история 8-летней Миланы Маханец и ее "романа" с подростком получила продолжение.

Мы также писали о том, что дочь судьи Печерского суда извинилась за оскорбления украинцев.

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