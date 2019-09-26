У центрі Києва під церквою виявили поселення, якому три тисячі років (фото)

Археологи знайшли в Києві біля церкви Спаса на Берестові поселення первісних людей (Фото: колаж РБК-Україна)

Археологи знайшли артефакти раннього залізного століття біля церкви Спаса на Берестові

У центрі Києва археологи зробили чергове вражаюче відкриття. Нещодавно біля стін Софії Київської було виявлено палац кінця XII століття із язичницьким символом стародавніх слов'ян, а зараз біля церкви Спаса на Берестові - унікальної пам'ятки архітектури в комплексі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника - дослідники знайшли залишки поселення IX століття до нашої ери. Про це передають "Факти".

Нагадаємо, що ще навесні науковці оголосили про виявлення в ході археологічних розкопок біля цієї церкви незвичайного, шо імітує саркофаг, поховання XV-XVIII століть.

В храмі Спаса на Берестові зараз проводяться реконструкційні роботи. Старовинна церква вже давно потребувала "оновлення" - кілька років тому для привернення уваги до долі споруди проводили велику виставку "Фрески церкви Спаса на Берестові ХVII століття".

Церква Спаса на Берестові в Києві (Фото: ukrinform.ua)

Нині ж будівельники проводять роботи по благоустрою прилеглої до церкви території, а вчені - археологічні дослідження. Так було виявлено сліди поселення, якому три тисячі років, що відноситься до епохи раннього залізного віку.

За словами завідувача науково-дослідним сектором археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Сергія Тараненка, раніше в цьому місці слідів поселень науковці не знаходили, хіба що окремі фрагменти кераміки.

Фахівець звернув увагу, що виявлене поселення чорноліської культури є чи не найпівнічнішим із виявлених.

Тараненко розповів про виявлені артефакти: глиняна їдальня, тарна та кухонний посуд, бронзова бляшка та підвіска.

Один з сосудів склеїли воєдино зі знайдених фрагментів. Предмет в той час ліпили вручну, а не виготовляли на гончарному крузі. На посудині залишилися навіть вм'ятини від пальців первісних людей та сліди від спеціального штампа, яким прочерчивали геометричний орнамент.

Археологи виявили під церквою Спаса на Берестові поселення 9 століття до нашої ери та різні артефакти (Фото Сергеея Тараненко / fakty.ua)

"Знайденого матеріалу достатньо, щоб впевнено стверджувати, що тут було ціле поселення... Знайдені залишки однієї будівлі, домашнє начиння і характерні прикраси", - розповів науковець.

Відреставровану церкву Спаса на Берестові урочисто відкриють 28 вересня.

Як повідомлялося раніше, нещодавно студенти в Кіровоградській області знайшли кам'яні скульптури, яким п'ять тисяч років. Цим ідолам поклонялися люди, що жили в епоху "ранньої бронзи".