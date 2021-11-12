Запрошують щороку: Євген Кот зізнався, чому відмовляється від "Танців з зірками"

Хореограф Євген Кот зізнався, чому другий рік поспіль не бере участі в проекті "Танці з зірками", а цього року вибрав інше схоже шоу - "Україна має талант", в якому він в ролі судді.

Про це він розповів в інтерв'ю КП .

Танцівник каже, що його запрошують щороку, але для нього цей етап пройдено. І цей рік не став винятком.

"Всі мої участі в цьому проекті були успішними, тому цей проект - пройдений етап. Я поставив у ньому хорошу крапку на високому рівні", - каже хореограф, маючи на увазі перемогу в 2019-му.

При цьому він натякнув, що його робота на проекті недостатньо оцінюється, а свою працю він цінує.

"Я людина, яка знає ціну собі, своїй професії, тому не хотілося витрачати так багато часу, сил і здоров'я, що забираються проектом "Танці з зірками", і при цьому не заробляти стільки, у скільки я оцінюю свою працю", - додав Кот.

Вперше танцювати на ТВ-шоу Женя вийшов в 2008-му році

Євген Кот пропускає вже другий сезон "Танців з зірками", після того, як він в парі з Ксенією Мішиною став переможцем в 2019-му році. До цього він був у парі з Мішель Андраде в 2018-му, але до фіналу вони так і не дійшли, а в 2017-му разом з Надею Дорофєєвою він зайняв друге місце.

Вперше він прославився на ТБ в першому сезоні "Танцюють всі", який вийшов ще в 2008-му році. Тоді Кот увійшов до двадцятки найкращих танцівників.

У 2021-му році хореограф став одним із суддів оновленого "Україна має талант". Учасників він вибирає разом з Ксенією Мішиною і Сергієм Притулою.

Дивіться нижче неймовірний фокстрот від Євгена та Ксенії.

Зазначимо, що шоу "Танці з зірками" готує для глядачів чвертьфінальний ефір цими вихідними. У проекті залишилися чотири пари: актор Артур Логай і Анна Кареліна, співак Дмитро Каднай і Аліна Лі, фехтувальниця Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук.

Цікаво, що цього року на "Танці" зазвали тільки чотирьох хореографів-"старичків" - Дмитра Дікусара, Макса Леонова, Яну Цибульську і Катерину Трішину. Мабуть, їх цінова політика шоу влаштувала.