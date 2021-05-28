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У Львові троє хлопців розтрощили зупинку і пішли пити пиво: чим обернулася витівка (фото)

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Львів, П'ятниця 28 травня 2021 17:10
У Львові троє хлопців розтрощили зупинку і пішли пити пиво: чим обернулася витівка (фото) Колаж РБК-Україна: хулігани розтрощили зупинку у Львові
Автор: Styler

У Львові троє хуліганів розбили зупинку громадського транспорту, після чого просто пішли розважатися далі. Інцидент помітив перехожий та викликав поліцію.

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

Так, інцидент стався вночі, 27 травня, на вулиці Богдана Хмельницького.

Як розповіли правоохоронці, троє молодиків біля заправки розтрощили скляну зупинку громадського транспорту.

Поліція розшукала хуліганів, коли ті пили пиво біля заправки в селі Малехів, що під Львовом. Порушниками виявились троє жителів Львова, віком 18, 19 та 20 років. Їх затримали та доставили у Львівське районне управління поліції.

У Львові троє хлопців розтрощили зупинку і пішли пити пиво: чим обернулася витівка (фото)У Львові троє хлопців розтрощили зупинку і пішли пити пиво: чим обернулася витівка (фото)У Львові троє хлопців розтрощили зупинку і пішли пити пиво: чим обернулася витівка (фото)У Львові троє хлопців розтрощили зупинку і пішли пити пиво: чим обернулася витівка (фото)

Вандали розтрощили зупинку у Львові (фото: facebook.com/lvivpolice)

Патрульні склали на хуліганів постанову за ч. 1 та ч. 2 ст. 178 (розпивання пива та поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль) КУпАП за вчинення цього правопорушення вдруге впродовж року.

У коментарях користувачі вражені від вчинку молоді. Також вони занепокоєні, за чиї кошти мають відновлювати зупинку.

  • А зупинку будуть ремонтувати за наші податки, чи як?
  • Вандали
  • В наручники й на каторгу. Доки не відроблять.
  • Гопота без мозку.
  • Як розбили одну, то роблять 5. Можливо тоді дійде.

Як повідомляли раніше, у метро Києва вандали розтрощили апарати, які можуть врятувати пасажирам життя.

Також нагадаємо, що у Дніпрі п'яний підліток розгромив нову алею в центрі міста.

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